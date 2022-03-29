29 березня 2022 року – цей день в історії, основні події / pixabay.com

29 березня 2022 року – цей день в історії, основні події

29 березня 2022 року – цей день в історії, основні події

29 березня 2022 року – вівторок. 34-й день війни Росії проти України. 88-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

29 березня - День народження Кока-коли. Саме цього дня далекого 1886 року фармацевт з США Джон Пембертон приготував новий напій на основі листя коки, який випустив як ліки проти головного болю. Пізніше з’явився новий напій від нервів - на основі листя коки, вина та кокаїну. Останні інгредієнти вилучили, а саму Кока-колу зробили газованим напоєм для всіх.

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29 березня - Всесвітній день фортепіано. Ця дата об’єднує всіх прихильників цього відомого у всьому світі музичного інструменту.

Також 29 березня - День фокусника (також має назву День Диму і Зеркал). Це професійне свято фокусників, циркових майстрів та артистів, які демонструють публіці різноманітні трюки. Фокусники найчастіше використовують мистецтво ілюзії.

29 березня - яке сьогодні церковне свято

29 березня - день пам’яті мученика Савина / Голос.ua

29 березня в церковному календарі – день пам’яті мученика Савина. Він займав одну з керівних посад в єгипетському місті Гермополь за часів правління імператора Діоклетіана. Коли почалися гоніння за християнами, його та інших вірян, схопили. Спочатку мученика довго катували, а потім кинули в ріку Ніл, де він і помер.

Пам’ятні дати 29 березня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 29 березня:

1864 рік — у Народному домі у Львові відбувається перша вистава першого в Галичині професійного українського театру;

1886 рік — Джон Пембертон з Атланти (США) створив новий лікувальний напій, який сьогодні нам відомий під назвою кока-кола;

1933 рік — після нелегальної поїздки Радянським Союзом валлійський журналіст Гарет Джонс випускає прес-реліз, у якому пише про Голодомор в Україні;

1967 рік — арештували діячів Українського Національного фронту (УНФ) Дмитра Квецька, Зеновія Красівського, Михайла Дяка, Ярослава Лесіва;

1991 рік — у Києві відбувається перший вечір поетичної групи “Бу-Ба-Бу”;

1998 рік — проходять Парламентські вибори в Україні 1998.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 березня

Які сьогодні іменини: Трохим, Олександр, Денис, Роман, Іван, Юліан, Омелян, Савин, Павло.

29 березня народилися: