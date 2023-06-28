29 червня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 29 червня, в православному календарі день пам’яті святителя Тихона. Він народився у середині V століття в сім'ї християнських батьків на Кіпрі. Від самого дитинства він виявляв велику розумову і духовну здатність. У своїй молодості він був вихований у християнському дусі та глибоко занурився в вивчення Святого Письма і патристики.

Тихон почав свою послухову діяльність як монах в одному з монастирів Кіпра. Його покликання полягало в проповідуванні Євангелія та поширенні християнських цінностей серед місцевого населення. Його талант у роз'ясненні складних доктрин віри і його покірливе серце залучили до нього багато прихильників.

Святитель Тихон був також відомий своєю місійною роботою в регіоні. Він подорожував від села до села, проповідуючи Христове слово і провадячи роз'яснення віри. Він докладав багато зусиль, щоб утвердити правду християнства серед людей і боротися з язичництвом та іншими релігійними спромогами.

Одним із найвідоміших досягнень святителя Тихона було утвердження християнства як домінуючої релігії на Кіпрі. Завдяки його постійній молитві, зусиллям та натхненню, він зміг переконати багато людей відмовитися від поклоніння ідолам і прийняти християнство. Багато храмів було зведено під його керівництвом, а Церква на Кіпрі зазнала значного зміцнення під час його служіння.

Святитель Тихон також проявляв велику милосердність до бідних і потребуючих. Він завжди допомагав утратившим надію і знаходив способи полегшити страждання ближніх. Його праця з просвітництва, місіонерства та благодійності робила значний вплив на життя людей на Кіпрі.

Помер святитель Тихон у V столітті, після тривалої духовної та фізичної праці на Кіпрі.

Церковне свято 29 червня — день пам'яті мучеників Тигрія і Євтропія

Вони були двома ранньохристиянськими мучениками, які жили за часів Іоанна Златоуста, відомого отця церкви, який жив у 4 столітті. Історія мучеників Тигрія і Євтропія включає в себе віру, страждання та мужність.

За легендою, Тигрій і Євтропій були солдатами Римської імперії, які служили в місті Максиміанополь. Одного дня вони дізналися про християнство і переконалися у правдивості цієї віри. Вони прийняли християнство і відмовилися від язичництва, що було протизаконним у той час.

Їхнє нове віровизнання швидко розповсюдилося і стало відомим владарям того регіону. Тодішній уряд вимагав від своїх солдатів поклонятися імператорові як божеству, тому мучеників Тигрія і Євтропія поставили перед вибором: відмовитися від християнства і поклонятися імператорові, або зазнати мученицької смерті.

Тигрій і Євтропій відмовилися відступитися від своїх переконань і були піддані важким тортурам. Вони були биті, катовані і навіть спалені на вогнищі. Проте, вони не зрадили свою віру і продовжували залишатися міцними у своїх переконаннях.

Свідчення про мужність і відданість Тигрія і Євтропія розповсюдилися серед християнської спільноти, що зміцнило віру в цей важкий період. Після численних підтримок з боку християнських спільнот, вони були визнані мучениками за свою відданість і віру.

Іоанн Златоуст також згадував про мучеників Тигрія і Євтропія в своїх проповідях, визнававши їх як приклади мужності і віри. Ця історія показує важливість віри в Христа та готовність віддати своє життя за свої переконання.

Прикмети 29 червня

Народні прикмети 29 червня / Фото: Pexels

Ввечері туман, погода покращиться і буде стабільною.

На вікнах осіли краплі роси — чекайте на дощ.

Риба в водоймах кидається до сильної зливи.

Що завтра не можна робити

Згідно з народними повір'ями, 29 червня не можна лінуватися, тому що святитель Тихон може покарати людину за це. Навіть якщо це вихідний день можна взятися за прибирання в будинку чи зайнятися іншими справами. Не можна висаджувати або пересаджувати рослини, тому що урожай буде поганий. Також небажано вінчатися, виходити заміж, починати жити разом.

Що можна робити завтра

Віряни обов'язково моляться святителю Тихону про здоров'я та зцілення від хвороб, особливо, якщо вони пов'язані з ногами. Також такі молитви допоможуть позбутися тривоги, стресу.

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