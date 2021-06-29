29 червня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня святкують Міжнародний день тропіків.

Який сьогодні день

29 червня — Міжнародний день тропіків, Всесвітній день промислового дизайну.

Міжнародний день тропіків

2016 року ООН вирішила заснувати Міжнародний день тропіків. Цим днем підкреслюється не лише важливість регіону, а й привертається увага на безліч проблем, від економічних до екологічних. Згідно з прогнозами, до 2050 року в тропічній зоні проживатиме близько половини населення планети.

На тропічні регіони припадає 40% всієї території світу, приблизно 80% біологічних видів планети, значна частина її мов і культур. У тропіках проживають більше 800 мільйонів чоловік. І хоча тропічні країни досягли значного прогресу, вони, як і раніше, стикаються з різноманітними проблемами.

Всесвітній день промислового дизайну

Це міжнародний день, який відзначається в усьому світі в знак визнання створення Всесвітньої організації дизайну 29 червня. Всесвітня організація дизайну була заснована в 1957 році групою міжнародних організацій, що займаються промисловим дизайном. Основна мета асоціації - просувати дисципліну промислового дизайну на міжнародному рівні.

День покликаний підвищити обізнаність про професії промислового дизайнера і відстоює силу дизайну для прискорення економічного, соціального, культурного та екологічного розвитку.

День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Тихон, Михайло, Петро, Павло.

Яке православне (християнське) свято сьогодні

29 червня — православні вшановують пам'ять святителя Тихона.

Святитель Тихон, єпископ Амафунтський

Святитель Тихон, єпископ Амафунтський, народився в місті Амафунті на острові Кіпр в родині християн. Його батько був власником хлібопекарні й посилав сина продавати хліб, натомість хлопчик задарма роздавав його нужденним. Коли батько дізнався про такі витівки сина, розгнівався, але той відповів, що "той, хто дає Богові сторицею прийме" і запропонував батькові піти туди, де зберігалися запаси зерна. Батько з подивом побачив, що сховище, яке вже було порожнім, переповнене пшеницею. Відтоді батько не перешкоджав юнакові роздавати убогим хліб.



Святитель Тихон усердно трудився над викоріненням залишків язичництва на Кіпрі, був милостивим, двері його будинку були відкриті для всіх. Не боячись погроз і мук, він твердо і безстрашно сповідував свою віру перед поганами. Святитель Тихон передбачав час свого упокоєння, яке сталося в 425 році.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

29 червня люди удобрювали ґрунт, а потім влаштовували толоки. Згідно з цим звичаєм, тих, хто працював у полі, збирали за великим столом і пригощали всілякими смаколиками та вином.

Прикмети:

Якщо зранку роса на траві, то день буде ясним;

На вікнах осідає роса — варто очікувати дощів;

Польові квіти закривають пелюстки — до негоди;

Якщо птахи низько літають, то до сильних злив.

Що не можна робити цього дня

Не можна нічого сіяти, воно просто не виросте і не дасть плодів.

Не робіть нічого важливого, перенесіть заручини і весілля.

Не бажано знайомитися в цей день. Є велика ймовірність конфліктів, тож день краще перечекати і не нариватися на неприємності.

Не можна ображатися і ледарювати.

Сьогодні не рекомендується працювати з тістом: ні замішувати, ні випікати або смажити на сковороді — це принесе фінансові труднощі.

Що сталося цього дня

1174 — Полтава вперше згадана в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава. Назва Полтава з'явилася в 1430 році.

1236 — хрестоносці захопили Кордову.

1613 — у Лондоні під час вистави за п'єсою Вільяма Шекспіра"Генріх VIII" загорівся і вщент згорів театр "Глобус".

1659 — у битві при Конотопі українські війська під проводом гетьмана Івана Виговського розгромили московські війська Олексія Трубецького

1945 — Закарпаття, що перебувало під юрисдикцією Чехословаччини, приєднано до УРСР

1949 — у ПАР почала діяти політика апартеїду. Набув чинності закон, що забороняв расово змішані шлюби.

Хто народився цього дня

1900 — Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник та авіатор.

1936 — Юрій Кузнєцов, мокшанський письменник, літкритик, журналіст, майстер літературної пародії.

1936 — Резо Габріадзе, грузинський кіносценарист та кінорежисер, а також письменник, драматург, дизайнер, художник, скульптор.

1939 — Віктор Гресь, український режисер, сценарист, актор, відомого за фільмами "Чорна курка, або Підземні жителі" та "Нові пригоди янки при дворі короля Артура"; батько українського художника-графіка, тележурналіста, сценариста Марка Греся та української режисерки Ганни Гресь

1947 — Михайло Іллєнко, український кінорежисер, автор фільмів "Фучжоу" та "ТойХтоПройшовКрізьВогонь".

Фото: googleusercontent.com

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