29 липня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

29 липня 2022 року – п’ятниця. 156-й день війни Росії проти України. 210-й день року. Яке сьогодні, 29 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

29 липня - День системного адміністратора. Професійне свято, яке щороку припадає на останню п'ятницю липня. Воно було започатковане системним адміністратором із США Тедом Кекатосом.

Також 29 липня - День Сил спеціальних операцій ЗСУ. Подія була започаткована 26 липня 2016 року. Сили спеціальних операцій - особливий рід військ в Україні. Вони володіють спеціальними можливостями у розвідці та підтримці військових під час небезпечних операцій.

А ще 29 липня - Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Мета цієї цікавої події в тому, щоб привернути суспільну увагу до проблем дискримінації, поширити ідеї гуманізму та мирного співіснування.

29 липня - Міжнародний день тигра. Подія була заснована 2010 року. Її головна мета - поінформувати населення планети про проблеми тигрів та розповісти про способи їх захисту.

29 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

29 липня - день пам'яті священномученика Атеногена та 10-ьох його учнів / Фото: pixabay.com

29 липня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Атеногена та 10-ьох його учнів. Святий Атеноген жив у селі Пидахтоні, що поблизу Севастії. В ті часи правив імператор Діоклетіан. Атеноген був єпископом і побудував невеликий монастир, в якому жив сам та 10-ро його учнів. Та одного разу прибув до Севастії мучитель Филомарх та схопив їх. Атеногена та його учнів було страчено за віру в Христа.

Пам’ятні дати 29 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 29 липня:

238 рік — преторіанська гвардія штурмом опанувала палац імператорів Риму Пупієна і Бальбіна;

615 рік — Пакаль Великий у віці 12 років у місті Паленке успадковує трон правителя Баакульского царства майя;

626 рік — розпочинається десятиденна облога столиці Візантійської імперії Константинополя аварами і союзними їм племенами слов'ян, булгар і гепідов під час ірансько-візантійської війни;

1014 рік — відбувається битва біля Біласиці під час візантійсько-болгарських війн;

1018 рік — граф Західної Фрісландії Дірк III завдає поразки армії імператора Священної Римської Імперії Генріха II у битві біля Влардінгена;

1148 рік — завершилася невдала 4-денна облога Дамаску хрестоносцями, що призвела до краху Другого хрестового походу;

1108 рік — Людовик VI стає королем Франції;

1474 рік — під час бургундських війн армія Карла Сміливого атакує архієпископство Кельнське, обложивши місто Нейсс;

1565 рік — королева Шотландії Марія Стюарт одружується зі своїм кузеном Генріхом Стюартом, лордом Дарнлі;

1693 рік — в битві поблизу Нервіндена часів дев'ятирічної війни між Королівством Франція та Аугсбурзькою лігою, французька армія маршала Франсуа-Анрі Монморансі здобуває піррову перемогу над коаліційними військами Вільгельма III Оранського;

1776 рік — останнього українського кошового отамана Петра Калнишевського відправляють на Соловецькі острови;

1793 рік — перший віце-губернатор Верхньої Канади Джон Грейвз Сімко засновує форт та морський порт Йорк (нині Торонто);

1836 рік — в Парижі урочисто відкривають Тріумфальну арку;

1851 рік — італійський астроном Аннібале де Гаспаріс відкриває астероїд 15 Евномія;

1858 рік — під тиском Сполучених Штатів Японія відкриває для чужоземців Токіо та Осаку;

1865 рік — велика пожежа в Бучачі;

1874 рік — британець Волтер Вінгфілд отримує патент на розбірний тенісний корт;

1899 рік — завершується I Гаазька конференція миру, з метою розробки багатосторонніх угод у галузі законів і звичаїв війни;

1900 рік — італійський анархіст Гаетано Бреші в Монці чотирма пострілами з револьвера вбив італійського короля Умберто I;

1907 рік — створюють Всесвітню організацію скаутського руху;

1913 рік — утворення незалежної Албанії;

1914 рік — ввели до ладу першу трансамериканську телефонну лінію Нью-Йорк—Сан Франциско;

1940 рік — у ході Другої світової війни починаються повітряні бомбардування Великої Британії силами німецького Люфтваффе;

1948 рік — у Лондоні розпочинаються XIV Літні Олімпійські ігри;

1957 рік — засновують Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ);

1958 рік — у США президент країни Д. Ейзенхауер підписав акт про утворено Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA);

1987 рік — президент Франції Франсуа Міттераном та прем'єр-міністерка Великої Британії Маргарет Тетчер підписали угоду про початок будівництва Євротунелю під Ла-Маншем, що мав з'єднати дві країни;

1994 рік — парламент України призупиняє приватизацію в республіці;

1998 рік — у Лос-Анджелесі американець С. Рід робить найдовший в історії стрибок з даху 14-поверхового будинку на дах іншого будинку — на мотоциклі він пролітає 19,8 метрів;

2005 рік — астрономи оголошують про відкриття карликової планети Ерида;

2010 рік — в Демократичній Республіці Конго на річці Касаї в провінції Бандунду перекидається пором.

29 липня: яке сьогодні народне свято

В народі 29 липня називали "Фіногеїв день" або "Фіногеєві зажинки". З цього дня зазвичай вже починає спадати літня спека, ночі стають прохолодними. Також замовкають і птахи, починають готуватися до осені. Ця дата в наших предків вважалася не дуже щасливим днем. А тому на 29 липня не планували жодні важливі справи.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 липня

Які сьогодні іменини: Валентин, Євген, Ізмаїл, Юлій, Павло, Матвій, Алевтина.

29 липня народилися:

1865 рік — український церковний діяч, меценат А. Шептицький;

1887 рік — український військовий та громадський діяч Михайло Садовський;

1904 рік — український фізик-теоретик, автор протон-нейтронної моделі атомного ядра Дмитро Іваненко;

1984 рік — українська гімнастка, абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики 2007 року, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор 2004 і 2008 років Ганна Безсонова.

Погода на 29 липня

29 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, без опадів. У Харкові ясно, опадів не передбачається. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +28 вдень та +19 вночі. У Львові +28 вдень та +17 вночі. У Харкові +27 вдень та +18 вночі. В Одесі +29 вдень та +23 вночі.