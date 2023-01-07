Російські окупанти продовжують обстрілювати громади на Сумщині

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21:00 6 січня 2023.
Протягом дня росіяни ударили із САУ по прикордонній Шалигинській громаді. Було 2 прильоти.
Про це інформує очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Обійшлося без жертв і руйнувань.
"Віримо в наших захисників і захисниць! Тихої ночі нам, Сумщино!", - йдеться у повідомленні.
Російські обстріли на Сумщини
Нагадаємо, що раніше росіяни вчергове обстріляли три громади на Сумщині.
Зауважимо, що окупанти обстріляли прикордоння Сумщини з гелікоптерів.
Додамо, що на Сумщині зафіксовано майже два десятки вибухів після обстрілу з території Росії.
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