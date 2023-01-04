29-річний одесит під дією наркотиків відкрив стрілянину на проспекті Небесної Сотні: фото

Патрульні затримали чоловіка, який вчинив стрілянину в громадському місці.

У середу, 4 січня, 29-річний чоловік відкрив стрілянину на проспекті Небесної Сотні в Одесі.

Про це повідомили в патрульній поліції Одещини.

"Сьогодні вдень інспектори отримали повідомлення про стрільбу на проспекті Небесної Сотні. На місці патрульні побачили чоловіка з явними ознаками наркотичного сп’яніння. Він поводився неадекватно", - йдеться у повідомленні.

Поруч патрульні виявили зброю та набої, а їхнього власника - 29-річного місцевого мешканця, затримали.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Слідчі вилучили знаряддя вчинення злочину та відправили на проведення експертизи.

Нагадаємо, 22-річний львів'янин під дією наркотиків та алкоголю влетів на краденому авто в зупинку і збив на смерть чоловіка.

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