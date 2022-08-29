29 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

29 серпня 2022 року – понеділок. 187-й день війни Росії проти України. 241-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

29 серпня - Міжнародний день дії проти ядерних випробувань. Започаткували свято на 64-й сесії Генеральної Асамблеї ООН (2 грудня 2009 року). А вперше відсвяткували подію 2010 року. Дату обрали не випадково - саме 29 серпня 1991 року закрили Семипалатинський ядерний полігон. Головна мета свята - поширити інформацію про загрозу, яку ядерна зброя несе людству.

Також 29 серпня - День міста Донецьк. Перша назва - Юзівка. Її місто отримало на честь засновника поселення, британського підприємця Джона Г'юза. Від 1924 до 1961 року місто називалося Сталіно. А пізніше було перейменовано на Донецьк. Освоєння цих земель почила ще запорізькі козаки. А 1869 року Джон Г'юз почав тут будівництво металургійного заводу.

А ще 29 серпня - День пам'яті захисників України. Пам'ятний день заснував 2019 року президент України Володимир Зеленський. Головна мета - вшанування героїв, які загинули під час Іловайського котла. Вони віддали своє життя для захисту територіальної цілісності і незалежності України.

29 серпня - Всесвітній день топлес. Найпопулярніше свято у США. Головна мета - проводити різні заходи з підтримки прав жінки ходити топлес у громадських місцях задля забезпечення гендерної рівності.

Також 29 серпня - День народження мотоцикла. Цей двоколісний транспорт розробили німецькі винахідники Готліб Даймлер та Вільям Майбах 1885 року.

Яке сьогодні, 29 серпня, церковне свято

29 серпня - Свято перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа / Фото: commons.wikimedia.org

29 серпня в церковному календарі – Свято перенесення Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. Згідно з церковними переказами їх є принаймні три. Різні люди отримали їх у різний час, коли Ісус Христос ходив по землі разом зі своїми учнями та проповідував покаяння та Царство Небесне. Останнім Нерукотворним образом стала Плащаниця, в яку було обгорнуте тіло Ісуса Христа, коли він лежав у Гробі Господньому.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 серпня

Які сьогодні іменини: Герасим, Олександр, Степан, Яков, Анна.

Талісманом людини, народженої 29 серпня є діамант. В перекладі з грецької слово означає "непереможний". Здавна вірили, що діаманти вміють проводити позитивну енергію. Вважалося, що камінь вміє приносити талан та кохання своєму власнику.

В цей день народилися:

1869 рік — український полководець, командант Легіону УСС, генерал-четар та Начальний вождь (головнокомандувач) УГА Мирон Тарнавський;

1883 рік — український літературний критик, публіцист, політичний діяч, фундатор теорії інтегрального націоналізму Дмитро Донцов;

1897 рік — поетеса, прозаїк Мирослава Сопілка;

1977 рік — світська особа, волонтер, підприємець Юсупова Наталія Вікторівна.

Що не можна робити в цей день

Не сваріться і не бажайте один одному зла.

Не варто відмовлятися від роботи.

Якщо хтось попросив про допомогу, не можна відмовлятися.

Народні прикмети і традиції на 29 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: ніч беззоряна - буде вітряно;

якщо горіхів багато - наступного року буде хороший врожай;

дим з печі піднімається вгору - погода погіршиться;

птахи вже полетіли зимувати - скоро будуть морози.

В народі 29 серпня називають Горіховий або Хлібний (Третій) Спас. Цього дня обов'язково йшли до водойми та дивилися на воду. Якщо вона була спокійною, значить осінь буде теплою, а ось зимою варто чекати на хуртовини.

Погода на сьогодні, 29 серпня

Сьогодні, 29 серпня, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарно, вночі дощ, який до ранку закінчиться. У Харкові ясно, опадів не передбачається. В Одесі ясна погода, без опадів.

Температура повітря в Києві +31 вдень та +20 вночі. У Львові +24 вдень та +18 вночі. У Харкові +30 вдень та +18 вночі. В Одесі +32 вдень та +23 вночі.

Пам’ятні дати 29 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 серпня: