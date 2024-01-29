29 січня - День пам’яті Героїв Крут: цікаві факти та як Україна вшановує 106-ту річницю

Сьогодні, 29 січня 2024 року, Україна вшановує 106-річницю героїчного бою молодих хлопців під Крутами. Далекого 1918 року гімназисти стали на захист Києва від більшовицької навали. Наймолодшому було лише 16 років.

Радянська влада, як зараз Росія, хотіли захопити Київ. Наступ більшовиків військове командування України очікувало з полтавського напрямку. Туди кинули найбоєздатніші підрозділи, але наступ почався з іншого боку. Бій під Крутами відбувся вранці 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині, за 130 кілометрів на північний схід від Києва під час наступу на Київ.

Сили ворога були у декілька разів більшими (за різними даними, більшовиків було від 4 до 6-7 тисяч проти 300-600 українських бійців), але це не зломало молодих Героїв. Бій тривав кілька годин. Втрати більшовиків складали до 300 убитих, а ще поранені, полонені. Аби уникнути оточення, українським військам віддали наказ відійти, втім, частина студентів, яка брали участь у битві, потрапила в оточення. Вони вийшов на станцію Крути, яка вже була захоплена червоноармійцями. Близько 30 юнаків взяли у полон, катували, а потім стратили.

Як бій під Крутами врятував українську державність

Коли більшовики почали наступ, саме тоді тривали переговори між УНР і країнами Четверного союзу. І було дуже важливо, аби Київ перебував під контролем Центральної Ради. Наступ більшовиків, який був зупинений київськими студентами, дозволив це зробити. А 9 лютого 1918 року був підписаний Берестейський мирний договір, відповідно до якого УНР була визнана як самостійна держава, а її армія отримала підтримку німецької та австро-угорської армій у боротьбі з більшовиками.

Прізвища загиблих студентів, які зупинили навалу більшовиків

На сьогоднi вiдомi прiзвища 20 Героїв. Це - студенти Народного університету Олександр Шерстюк, Ісидор Пурик, Борозенко-Конончук, Головащук, Чижов, Сiрик, Омельченко (сотник); студенти Київського унiверситету святого Володимира Олександр Попович, Володимир Шульгин, Микола Лизогуб, Божко-Божинський, Дмитренко, Андрiїв; гiмназисти 2-ї Кирило-Мефодiївської гiмназiї Андрiй Соколовський, Євген Тернавський, Володимир Гнаткевич, Григiр Пiпський, Іван Сорокевич, Павло Кольченко (прапорщик), Микола Ганкевич.

Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут

Президент України Володимир Зеленський вшанував подвиг загиблих молодих Героїв Крут. На Аскольдовій могилі у Києві глава держави поклав квіти до пам'ятного хреста Героям Крут.

Також вшанувати пам'ять Героїв прийшло вище керівництво військового та силового блоків. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, керівник ГУР Кирило Буданов, голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, очільник СБУ Василь Малюк та секретар РНБО Олексій Данілов.

"Усі наші герої, усі, хто віддав життя за українську незалежність, свободу й майбутнє, – назавжди в історії нашого народу. Пам'ятаємо кожного й кожну! Вічна слава і вдячність захисникам і захисницям України!", - написав Зеленський у соцмережах.

Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут: "Назавжди в історії нашого народу"

"Минуло 106 років, і нині українські воїни знову дають бій російським загарбникам" - Залужний

Також вшанував подвиг гімназистів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він вказав на паралель історії, яка повторюється. Зараз українські військові так само, як армія УНР, "дають бій російським загарбникам на всій лінії фронту та щохвилини".

"29 січня 1918 року армія УНР виконала своє бойове завдання на полі під Крутами - зупинила російських окупантів, які рвалися до Києва. Минуло 106 років, і нині українські воїни знову дають бій російським загарбникам на всій лінії фронту та щохвилини доводять - Україна була, є і буде вільною і незалежною.

Шануємо пам’ять українців, які віддали своє життя у бою під Крутами, який став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі з агресором. Дякуємо кожному, хто зараз боронить державу, її незалежність і майбутнє", - написав головний генерал української армії на сторінці у Мережі.

Кияни вшановують подвиг Героїв

Кияни щороку приходять на Аскольдову могилу покласти квіти до меморіального хреста пам’яті Героїв, аби віддати шану захисникам України. До повномасштабної війни у місті відбувалося чимало масових заходів,

Начальник КМВА Сергій Попко написав, що "історія повторюються знову" - як колись добровольці зупинили наступ ворожої навали, так 2022 року українці захистили столицю від окупантів.

"Нам вдалося відстояти Київ, звільнити Харківщину і Херсон. Але боротьба за незалежність України триває. Маємо пам’ятати уроки історії. І робити правильні висновки, не допусти помилок аби не втратити свою державу. Підтримуйте Збройні Сили України! Донатьте на оборону України, записуйтесь у донори крові, вступайте до лав Збройних Сил України. Тільки так наближаємо разом мир в Україні після нашої Перемоги!", - підкреслив Сергій Попко.

Як у Львові вшанували 106-ту річницю подвигу Героїв Крут

Як пише львівське видання Варті 1, вранці 29 січня влада міста, небайдужі громадяни, громадські прийшли на Личаківське кладовище, аби вшановують пам'ять полеглих Героїв під Крутами.

Вшанування пам'яті Героїв Крут у Львові 2024 року / Фото: "Варта 1"

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