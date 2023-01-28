29 січня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 29 січня, в православному календарі день поклоніння чесним веригам апостола Петра . Він був відомим провідником Христової віри та її щирим послідовником. Якось закинули Петра в ланцюги та помістили до в'язниці за всі його діяння. Сталося це, приблизно, 42 року.

В ніч перед судом з'явився перед ним Господь, розірвав ланцюги і вивів з ув'язнення Петра. Коли дізналися про це диво християни, то взяли святі вериги, щоб зберегти їх як коштовність.

Потім до тих ланцюгів приходили і молилися, щоб зцілитися від хвороб. Нині вериги зберігаються в Римі, однак щороку 29 січня їх виносять до народу.

На честь апостола 29 січня в народі святкують свято — Петрів день.

Прикмети 29 січня

Народні прикмети 29 січня / Фото: Pexels

якщо курка стоїть лише на одній нозі, то будуть морози;

йде сніг до ранньої весни;

дме південний вітер — швидко похолодає;

29 січня заметіль — літо буде дощовим.

Що завтра не можна робити

Цього дня православна церква забороняє пліткувати, лаятися і лінитися. Також варто стежити за наявністю продуктів, адже якщо їх не буде 29 січня, це значить, що весь залишок зими пройде в голоді.

Що можна робити завтра

29 січня наші предки оцінювали стан засіків та дивилися, скільки ще корму залишилося для худоби. Апостола Петра здавна вважали покровителем домашніх тварин, тому краще ставитися до них особливо уважно. В ніч проти 29 січня можна побачити сон, який допоможе розібратися зі своїми взаєминами з протилежною статтю. Якщо це був хороший сон — значить, вам буде добре разом.

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