29 вересня 2022 року – цей день в історії, народні традиції та основні події

29 вересня 2022 року – четвер. 218-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 93 дні. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
29 вересня - День пам'яті трагедії Бабиного Яру. Це одна з найтрагічніших сторінок в історії українського народу, коли в Бабиному Яру були проведені масові обстріли мирного населення. Згідно з офіційними даними, лише за два дні (29 і 30 вересня) було вбито близько 34 тисяч осіб. Більшість жертв, які полягли в той кривавий період, були євреями та ромами.
Також 29 вересня - Всесвітній день моря. Головна його мета - привернути увагу населення до екології морського середовища та його проблем. Зазвичай проводиться саме у кінці першого осіннього місяця. День був заснований за ініціативи спеціального підрозділу ІМО (Міжнародна морська організація) за сприяння ООН.
А ще 29 вересня - День отоларинголога. Ці лікарі спеціалізуються на захворюваннях вуха, горла та носа, а також на патологіях шиї і голови. Як наука отоларингологія почала формуватися в середині XVIII століття, коли вже достеменно вивчили фізіологію і анатомію цих органів.
29 вересня - Всесвітній день здоров'я сітківки ока. Свято заснували в пам'ять П. К. Гаттеріджа, якого вбили 1927 року. Вбивця думав, що на сітківці ока відбивається останнє, що бачить жертва, а тому після вбивства ще двічі вистрелив людині в обидва ока.
Також 29 вересня - Національний день кави. Існує кілька легенд про створення цього напою, перші згадки про його вживання з'явилися ще в середині XV століття. Монахи в монастирі біля міста Мохи в Ємені обсмажували, а потім варили зерна, що привозили з Ефіопії.
А ще 29 вересня - Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати і харчові відходи. Започаткували цей день за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН, щоб підвищити суспільну свідомість про важливість цієї проблеми та пошук шляхів її вирішення.
29 вересня - Всесвітній день серця. Щороку через серцеві захворювання помирає понад 17 мільйонів людей по всьому світу. Проте, за словами лікарів, принаймні 80% смертей можна уникнути, якщо люди внесуть в своє життя певні зміни. Саме для інформування населення було створено окремий день.
Яке сьогодні, 29 вересня, церковне свято
29 вересня в церковному календарі – день пам'яті великомучениці Євфимії. Вона була ранньохристиянською мученицею та святою, яку кинули на розтерзання ведмедю через відмову від ідолопоклоніння. Народилася Євфимія в сім'ї багатих християн в Халкідоні. Не бажаючи земних радощів, жінка була всім серцем звернена до Бога.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 вересня
Які сьогодні іменини: Йосип, Дорофей, Віктор, Людмила.
Талісманом людини, народженої 29 вересня є хризоліт. Один з найдавніших мінералів, які були відомі людству. Його використовували ще в IV тисячолітті до нашої ери. Здавна вірили, що хризоліт допомагає налагодити відносини між людьми.
В цей день народилися:
- 1804 рік — польський та український політичний діяч, письменник Михайло Чайковський;
- 1844 рік — український (галицький) письменник, греко-католицький священик Осип Барвінський;
- 1845 рік — драматург, один з корифеїв українського театру Іван Карпенко-Карий;
- 1866 рік — видатний український історик, політичний діяч, письменник, голова УЦР Михайло Грушевський;
- 1872 рік — теолог, класичний філолог і перекладач Осип Роздольський;
- 1916 рік — українська акторка, майстерка літературного читання і дублювання Наталка Кандиба;
- 1976 рік — український футболіст Андрій Шевченко;
- 1989 рік — український футболіст, гравець національної збірної України Євген Коноплянка.
Що не можна робити в цей день
- Перебувати поряд з відкритими водоймами, тому що є великий шанс потонути.
- Не пліткуйте і не заздріть.
- Не рекомендується починати жодні важливі справи.
- Не цілуйтеся з близькою людиною цього дня - до розлуки.
Народні прикмети і традиції на 29 вересня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:
- дивилися, який сьогодні день: галки почали збиратися в зграю - чекайте на ясний день;
- шпаки ще не полетіли в теплі краї - осінь буде теплою і довгою;
- мерехтять зірки - різко зміняться погодні умови;
- в день чутно грім - буде морозна і сніжна зима.
В народі 29 вересня називали Людмилин день. Традиційно ходили в лазню, щоб отримати здоров'я на цілий рік.
Погода на сьогодні, 29 вересня
Сьогодні, 29 вересня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмура погода, весь час йтиме дрібний дощ, який вдень стихне, але ввечері розпочнеться знову. У Харкові ясно в першій половині дня, потім хмарно, але без опадів. В Одесі похмура погода, без опадів.
Пам’ятні дати 29 вересня
Календар важливих подій в Україні та світі за 29 вересня:
- 1515 рік — між Францією та Швейцарією підписано "вічний мир";
- 1789 рік — Конгрес США голосує за створення американської армії;
- 1793 рік — в британському спортивному журналі вперше згадали про гру в теніс;
- 1829 рік — після реорганізації лондонської поліції у Великій Британії засновують Скотленд-Ярд, офіційне поліцейське розслідувальне управління;
- 1897 рік — у театрі "Олімпо", що в Буенос-Айресі, на прем'єрі вистави "Креольський суд" вперше виконали танго;
- 1922 рік — в Звенигородці на Черкащині під час інспірованого більшовицькими агентами "з'їзді" отаманів Холодного яру, арештували більшість цих отаманів;
- 1926 рік — закривають й проголошують музеєм Києво-Печерську лавру;
- 1938 рік — засуджують до страти українського письменника, бандуриста Гната Хоткевича;
- 1941 рік — починаються масові убивства у Бабиному Яру;
- 1954 рік — засновують Європейську організацію з ядерних досліджень.