29 вересня 2022 року – цей день в історії, народні традиції та основні події

29 вересня 2022 року – четвер. 218-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 93 дні. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

29 вересня - День пам'яті трагедії Бабиного Яру. Це одна з найтрагічніших сторінок в історії українського народу, коли в Бабиному Яру були проведені масові обстріли мирного населення. Згідно з офіційними даними, лише за два дні (29 і 30 вересня) було вбито близько 34 тисяч осіб. Більшість жертв, які полягли в той кривавий період, були євреями та ромами.

Також 29 вересня - Всесвітній день моря. Головна його мета - привернути увагу населення до екології морського середовища та його проблем. Зазвичай проводиться саме у кінці першого осіннього місяця. День був заснований за ініціативи спеціального підрозділу ІМО (Міжнародна морська організація) за сприяння ООН.

А ще 29 вересня - День отоларинголога. Ці лікарі спеціалізуються на захворюваннях вуха, горла та носа, а також на патологіях шиї і голови. Як наука отоларингологія почала формуватися в середині XVIII століття, коли вже достеменно вивчили фізіологію і анатомію цих органів.

29 вересня - Всесвітній день здоров'я сітківки ока. Свято заснували в пам'ять П. К. Гаттеріджа, якого вбили 1927 року. Вбивця думав, що на сітківці ока відбивається останнє, що бачить жертва, а тому після вбивства ще двічі вистрелив людині в обидва ока.

Також 29 вересня - Національний день кави. Існує кілька легенд про створення цього напою, перші згадки про його вживання з'явилися ще в середині XV століття. Монахи в монастирі біля міста Мохи в Ємені обсмажували, а потім варили зерна, що привозили з Ефіопії.

А ще 29 вересня - Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати і харчові відходи. Започаткували цей день за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН, щоб підвищити суспільну свідомість про важливість цієї проблеми та пошук шляхів її вирішення.

29 вересня - Всесвітній день серця. Щороку через серцеві захворювання помирає понад 17 мільйонів людей по всьому світу. Проте, за словами лікарів, принаймні 80% смертей можна уникнути, якщо люди внесуть в своє життя певні зміни. Саме для інформування населення було створено окремий день.

Яке сьогодні, 29 вересня, церковне свято

29 вересня - день пам'яті великомучениці Євфимії / Фото: commons.wikimedia.org

29 вересня в церковному календарі – день пам'яті великомучениці Євфимії. Вона була ранньохристиянською мученицею та святою, яку кинули на розтерзання ведмедю через відмову від ідолопоклоніння. Народилася Євфимія в сім'ї багатих християн в Халкідоні. Не бажаючи земних радощів, жінка була всім серцем звернена до Бога.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 вересня

Які сьогодні іменини: Йосип, Дорофей, Віктор, Людмила.

Талісманом людини, народженої 29 вересня є хризоліт. Один з найдавніших мінералів, які були відомі людству. Його використовували ще в IV тисячолітті до нашої ери. Здавна вірили, що хризоліт допомагає налагодити відносини між людьми.

В цей день народилися:

1804 рік — польський та український політичний діяч, письменник Михайло Чайковський;

1844 рік — український (галицький) письменник, греко-католицький священик Осип Барвінський;

1845 рік — драматург, один з корифеїв українського театру Іван Карпенко-Карий;

1866 рік — видатний український історик, політичний діяч, письменник, голова УЦР Михайло Грушевський;

1872 рік — теолог, класичний філолог і перекладач Осип Роздольський;

1916 рік — українська акторка, майстерка літературного читання і дублювання Наталка Кандиба;

1976 рік — український футболіст Андрій Шевченко;

1989 рік — український футболіст, гравець національної збірної України Євген Коноплянка.

Що не можна робити в цей день

Перебувати поряд з відкритими водоймами, тому що є великий шанс потонути.

Не пліткуйте і не заздріть.

Не рекомендується починати жодні важливі справи.

Не цілуйтеся з близькою людиною цього дня - до розлуки.

Народні прикмети і традиції на 29 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: галки почали збиратися в зграю - чекайте на ясний день;

шпаки ще не полетіли в теплі краї - осінь буде теплою і довгою;

мерехтять зірки - різко зміняться погодні умови;

в день чутно грім - буде морозна і сніжна зима.

В народі 29 вересня називали Людмилин день. Традиційно ходили в лазню, щоб отримати здоров'я на цілий рік.

Погода на сьогодні, 29 вересня

Сьогодні, 29 вересня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмура погода, весь час йтиме дрібний дощ, який вдень стихне, але ввечері розпочнеться знову. У Харкові ясно в першій половині дня, потім хмарно, але без опадів. В Одесі похмура погода, без опадів.

Пам’ятні дати 29 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 вересня: