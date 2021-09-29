29 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

У народі цей день називали Ефимія, Пташина кістка.

Який сьогодні день

У середу, 29 вересня, в світі відзначають Всесвітній день здоров'я сітківки ока, Всесвітній день серця, День отоларинголога та День пам’яті трагедії Бабиного Яру.

УНІАН

В Англії та Ірландії цього дня святкують День архангела Михаїла, в Аргентині - День винахідника, у Брунеї - День Конституції, в Еквадорі - День бабусі та дідуся, у США - Національний день кави Моккачіно.

Пам'ятні дати 29 вересня

1739 — за Белградським договором Російська імперія отримала від Османської імперії Азов і Запорожжя.

1789 — Конгрес США проголосував за створення американської армії.

1793 — в британському спортивному журналі вперше згадано про гру в теніс.

1829 — після реорганізації лондонської поліції у Великій Британії засновано Скотленд-Ярд, офіційне поліцейське розслідувальне управління.

1926 — закрита й проголошена музеєм Києво-Печерська лавра.

1941 — початок масових убивств у Бабиному Яру.

Церковне свято сьогодні 29 вересня

29 вересня православна церква вшановує пам'ять святої Євфимії Всехвальної, що жила в 3 - початку 4 століття в Халкідоні.

Згідно з житієм, вона походила з християнської сім'ї. За часів гонінь на християн правитель міста повелів зібрати всіх жителів на свято на честь бога Марса. Місцева християнська громада в цей час робила своє богослужіння, за що її членів заарештували. Всіх християн доправили на суд до імператора, а молоду Євфимію правитель залишив в місті і спробував спокусити її.

Коли дівчина відкинула пропозиції правителя, її піддали катуванням. Однак вона залишилася неушкодженою. Тоді Євфимію кинули до диких звірів. Всі вони стали підлещуватися до неї, лише одна ведмедиця завдала їй рани. Раптом почувся голос з неба, який закликав мученицю до себе. Євфимія тут же умерла, і в цей момент в місті стався землетрус, що зруйнував язичницькі храми.

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Що не можна робити цього дня​​​

Наші предки вважали, що 29 вересня не можна підходити до водойм, зокрема і для лову риби.

Переїжджати. Цей день також вважається несприятливим для переїздів і тривалих поїздок.

Щоб не накликати біду – не обертайтеся назад, коли будете йти додому.

Не можна цього дня починати нові справи.

Цілуватися сьогодні не бажано – до розлуки.

Якщо до хати залетіла пташка, то її не можна відпускати. Потрібно протримати її до весни та вилікувати.

Прикмети на 29 вересня

Цього дня у давнину ловили птахів і ворожили за їхніми кісточками про те, якою буде зима. Чим більше жиру наросло на кістки глухаря або качки, тим сильнішими будуть морози. Дивилися і на інші прикмети. Якщо на Єфимію тепло і сухо, то зима прийде пізно і буде м'якою. А якщо цього дня чули грім - чекали безсніжну зиму.

У цей час продовжували заготовлювати капусту на зиму. Головним чином, її квасили. Квашена капуста була чудовим доповненням до столу, адже це просто джерело вітамінів. До капусти нерідко додавали яблука, морква, журавлину і брусницю - кому що більше подобається.

djurenko.com

Галки збираються зграями і кричать – буде ясна погода.

В який бік тварини лягають спиною – з тієї і чекай на вітер.

Якщо під час дощу павуки почали плести павутиння – дощ скоро припиниться.

Якщо до ранку яскраво мерехтять зірки, посилюється чутність, дим стелиться низом – погода погіршиться.

Лист хоч і пожовтів, але відпадає слабо – морози настануть не скоро.

Грім цього дня – до злої безсніжної зими.

Якщо багато павутини, а шпаки ще не відлетіли – осінь буде довга і суха.

Коли багато павутині, дикі гуси сідають, шпаки не відскакують – осінь протяжлива і суха.

Іменини 29 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 29 вересня, святкують: Віктор, Григорій, Йосип, Ісак, Людмила, Олексій, Сергій.

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