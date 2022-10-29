29 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

29 жовтня 2022 року – субота. 248-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 63 дня. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

29 жовтня - Міжнародний день псоріазу. Ініціатором створення виступила Міжнародна федерація асоціацій хворих на псоріаз. Вперше захід провели 2004 року з метою об'єднання понад 125 млн хворих на цей недуг. Псоріаз - аутоімунна хвороба, яка проявляється появою на шкірі осередків, що шерхнуть. Згодом такі запалення з'являються також і на внутрішніх органах та всередині суглобів. Без лікування псоріаз призводить до інвалідності.

Також 29 жовтня - День працівників служби позавідомчої охорони МВС. З'явилася ця служба ще 1952 року. Її головним завданням було регулювати запровадження в усіх сферах господарювання працівників охорони та заходи для покращення власне організації охоронних процесів.

А ще 29 жовтня - Всесвітній день боротьби з інсультом. В Україні інсульт займає друге місце серед найтяжчих захворювань. Це гостре порушення мозкового кровообігу, яке трапляється через раптове припинення кропопостачання мозку. Наслідком інсульту може стати інвалідність. Подія була створена 2004 року за ініціативи ВООЗ.

Яке сьогодні, 29 жовтня, церковне свято

25 жовтня - день пам'яті Лонгина сотника / Фото: commons.wikimedia.org

25 жовтня в церковному календарі – день пам'яті Лонгина сотника. За церковними переказами саме Лонгин був тим римським воїном, який пронизав бік Ісуса Христа списом. Його справжнє ім'я невідоме, а Лонгин походить від латинізованого грецького слова "спис".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 жовтня

Які сьогодні іменини: Леонтій, Дементій, Євген, Терентій, Георгій, Олексій, Іван, Кузьма, Євпраксія.

Талісманом людини, народженої 29 жовтня є топаз. Напівдорогоцінний камінь. Існує версія, що назва прийша з санскрита та означає "полум'я". Здавна топаз відомий своїми магічними властивостями. Наприкдад, вірили, що він вміє відводити нещастя на воді.

В цей день народилися:

1451 (інша версія — 1446) рік — іспанський мореплавець, першовідкривач Америки Христофор Колумб;

1947 рік — український журналіст, літератор Михайло Брозинський;

1961 рік — український актор Олексій Горбунов;

1972 рік — український яхтсмен, срібний призер Олімпійських ігор Родіон Лука;

1981 рік — український футболіст та тренер Руслан Ротань.

Що не можна робити в цей день

Не варто займатися дрібним ремонтом та рукоділлям.

Не виходьте на вулицю в брудному одязі.

Не зліться і не сваріться.

Народні прикмети і традиції на 29 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: дерева в інеї - буде потепління;

зоряне та ясне небо означає, що прийде сонячна і тепла погода;

поривчастий вітер часто змінює напрямок - буде дощ;

безхмарний і сонячний день - чекайте на заморозки.

В народі 29 жовтня називали Воротник. Вірили, що Лонгин сотник, якому сьогодні моляться віряни, допоможе захиститися від злих сил та очних хвороб. Це вдалий день для полювання.

Погода на сьогодні, 29 жовтня

Сьогодні, 29 жовтня, в Києві ясно, але ввечері небо вкриють хмари, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, опадів не передбачається. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві +16 вдень та +8 вночі. У Львові +18 вдень та +9 вночі. У Харкові +12 вдень та +7 вночі. В Одесі +15 вдень та +11 вночі.

Пам’ятні дати 29 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 жовтня: