29 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

За прикметами, якщо перелітні птахи тільки зараз збираються у вирій – зима, швидше за все, буде досить теплою і без сильних морозів.

Який сьогодні день

У п'ятницю, 29 жовтня, в світі відзначають Всесвітній день боротьби з інсультом, Міжнародний день псоріазу, День відлюдника та День цементу.

В Україні цього дня святкують День військового фінансиста Збройних Сил України, в Туреччині - День проголошення Республіки, в Камбоджі - День коронації, у Ліберії - День молоді, у США - Національний день вівсянки та Національний день кішки.

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Пам'ятні дати 29 жовтня

1914 — перемога Українських січових стрільців в бою на горі Ключ під Сколе.

1923 — заснування Турецької Республіки.

1955 — у м. Севастополі вибухнув і затонув радянський лінкор "Новоросійськ", загинуло 614 осіб.

Церковне свято сьогодні 29 жовтня

29 жовтня православна церква вшановує мученика Лонгіна. Він стояв на варті біля Хреста Господнього і був свідком його страждань, смерті та Воскресіння, і чудес, які їх супроводжували. За переказами, римський воїн Гай Касій Лонгін, який носив звання сотника, входив до вартових, які охороняли місце розп'яття Христа. Під час страти кров Спасителя бризнула воїну на очі, і він зцілився від катаракти, на яку страждав довгий час. З цього моменту Лонгін увірував у те, що Ісус був сином Божим, а через три дні разом з іншими воїнами став свідком воскресіння Христа.

Новонавернений християнин вирушив із проповіддю до себе на батьківщину, в Каппадокію. З ним пішли й два інші воїни, які бачили воскреслого Ісуса. Однак Понтій Пілат розпорядився зловити та обезголовити подвижників. Пізніше голови християн знайшла сліпа жінка, яка поховала їх і вилікувалась при цьому від очної хвороби.

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Що не можна робити цього дня​​​

У цього дня дуже напружена енергетика, він невдалий, так що не робіть нічого важливого. Можуть статися неприємні випадковості, втрати і крадіжки. Уникайте великого скупчення людей, і не купуйте нічого значного, це не принесе вам радості.

Щоб не принести з роботи додому чужу біду, йдучи з неї накресліть вугіллям або олівцем на підошвах взуття хрест і скажіть: “Зніму хрестом, царським перстом, те, що не від Бога, від чортового порога. Собаці злій вити, а мені рабу (рабі) Божого (ім’я) здоровим бути. Амінь”.

Прикмети на 29 жовтня

Святий Лонгін вважався зцілювачем очних хвороб, тому цього дня заведено молитися йому всім, хто мав якісь проблеми із зором.

Також на Лонгіна діставали із скринь зимовий одяг, щоб провітрити його на першому морозі та прогріти на останньому сонці. Люди вірили в особливу силу поєднання морозу та сонця, здатну проганяти хвороби.

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Перелітні птахи тільки зараз збираються у вирій – зима, швидше за все, буде досить теплою і без сильних морозів.

Каламутний і блідий місяць 29 жовтня – буде мороз і сніг

Яскраве зоряне небо – погода, за прикметами, буде гарною.

Сонце в хмарах 29 жовтня, начебто б у тумані – чекай нещастя.

Листя пожовкло і практично не обпадає – прикмета, що морози настануть не надто скоро.

Тривалі тумани 29 жовтня – скоро буде відлига

Іменини 29 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні, 29 жовтня, святкують: Георгій, Євген, Іван, Кузьма, Леонтій, Олексій.

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