3,5 тисячі нацгвардійців забезпечуватимуть безпеку в Україні на Різдво: охоронятимуть культові споруди

Вони виконуватимуть завдання служби у складі самостійних та спільних з Національною поліцією нарядів.

Сили Національної гвардії України переведені на посилений варіант службової діяльності.

Про це інформує пресслужба НГУ

Під час святкування Різдва Христового публічну безпеку в державі забезпечуватимуть понад 3500 військовослужбовців Нацгвардії. Вони виконуватимуть завдання служби у складі самостійних та спільних з Національною поліцією нарядів, з яких 86 патрулів зі службовими собаками та понад 100 патрулів на автомобілях.

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Служба з охорони громадського порядку буде виконуватися на території 21 обласного центру та міста Києва, 25 міст обласного та районного підпорядкування, з них на території 7 населених пунктів у межах проведення операції Об’єднаних сил та 5 об’єктах транспортної інфраструктури, біля 158 культових споруд, де відбуватимуться святкові богослужіння.

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