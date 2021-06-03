Яке сьогодні свято — 3 червня: що сталося в цей день, прикмети, день ангела

Цього дня святкують День велосипеда.

Який сьогодні день

3 червня — Всесвітній день велосипеда.

Всесвітній день велосипеда

День призначений на 3 червня кожного року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 12 квітня 2018 року. Ініціатором заснування свята став соціолог Лешек Сібільський разом зі своїми студентами. Вони провели медіакампанію, де намагались звернути увагу на велосипед не лише як на засіб поліпшення фізичного і психічного здоров'я, але й на формування в суспільстві культури руху на велосипеді та підвищення безпеки на дорозі.

Співавторами документу виступили 56 країн світу. Резолюцією ООНі закликала держави приділяти йому належне місце в стратегіях розвитку регіонів. Зокрема реалізувати політику і заходи з охорони та безпеки як пішоходів, так і велосипедистів.

Найбільшим попитом велосипеди користуються у Нідерландах (їх мають 90% населення). За нею йде Данія, де "залізних коней" мають понад 80% людей. На третьому місці — Німеччина, де на велосипедах їздять більше 75% населення.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

3 червня — Володимирської ікони Божої Матері, День рівноапостольного царя Костянтина і його матері цариці Олени.

Рівноапостольний цар Костянтин і його мати цариця Олена

Свята цариця Олена, мати імператора Костянтина, була християнкою, тож свого сина — майбутнього правителя всієї Римської імперії Костянтина виховувала у повазі до християнської релігії.

Ставши правителем Західної частини Римської імперії, Костянтин видав в 313 році Міланський едикт про віротерпимість, а в 323 році, коли він зацарював як єдиний імператор над усією Римською імперією, поширив дію Міланського едикту і на всю Східну частину імперії. Після трьохсот років гонінь християни вперше отримали можливість відкрито сповідувати свою віру в Христа.

Костянтин переніс свою столицю з Рима на схід, у місто Візантію , яка і була перейменована в Константинополь.

День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Федір, Кирило, Костянтин, Михайло, Олена, Ярослав.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

Цього дня дівчата не заплітали кіс, щоб волосся росло довгим і красивим та молилися святій Олені, щоб вона подбала про їхню долю.

На Олени традиційно в давнину сіяли льон.

Прикмети:

Якщо цього дня дощить — осінь буде дощовою.

Падає дощ з градом, то 3 грудня буде сніжити.

Комахи гудять - до хорошої погоди.

Зозулі кують - до потепління.

Що не можна робити в цей день

Не можна відмовлятись, якщо хтось просить про допомогу;

Не можна їсти жирну їжу;

Не можна виходити з дому без потреби.

Що сталося цього дня

1527 — о 7 годині вечора розпочалась Велика пожежа Львова, що знищила всю готичну забудову міста.

1571 — війська кримського хана Девлет-Ґерая захопили і до тла спалили Москву

1638 — почалася Жовнинська битва — вирішальна битва повстанців на чолі з Дмитром Гунею проти шляхетського війська Речі Посполитої під час повстання Острянина.

1768 — взяття м. Умані гайдамацькими загонами Максима Залізняка та Івана Ґонти.

2006 — Чорногорія проголосила незалежність.

2017 — почала діяти інтернетна соціальна мережа Ukrainians

Хто народився цього дня

1545 — Іван Вишенський, український письменник-полеміст.

1793 — Антоній Мальчевський, польський поет.

1814 — Хведір Холодний, український музикант, бандурист, кобзар

1863 — Євген Петрушевич, український громадсько-політичний діяч, правник, президент ЗУНР.

1876 — Бурденко Микола Нилович, видатний хірург українського походження, один із основоположників нейрохірургії, перший президент Академії медичних наук СРСР.

1881 — Михайло Ларіонов, живописець, графік, художник театру, теоретик мистецтва, один з основоположників авангарду.

1928 — Костянтин Степанков, український актор театру і кіно ("Два місяці, три сонця","З небес на землю","Легенда про княгиню Ольгу","Ярослав Мудрий","Вавилон ХХ","Гадюка"). Чоловік Ади Роговцевої.

1974 — Сергій Ребров, український футболіст

Associated Press

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