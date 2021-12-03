3 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

3 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела

Якщо в Проклів день піде дощ, то і в третій день літа теж буде лити.

Який сьогодні день

У п'ятницю, 3 грудня, в світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю, Всесвітній день комп'ютерної графіки, Міжнародний день боротьби проти пестицидів.

В Індії цього дня святкують День адвоката, на Кубі - День лікарів, у США - День штату Іллінойс.

Пам'ятні дати 3 грудня

1775 — Вперше піднятий зоряно-смугастий прапор США.

1879 — Томас Едісон вперше публічно продемонстрував роботу лампи розжарювання (з вугільною ниткою, поміщеною в вакуумну скляну колбу), яка могла безперервно горіти протягом 4 годин.

1910 — У Парижі продемонстрували першу неонову лампу (винахідник — французький фізик Жорж Клод).

1912 — Болгарське царство, Королівство Греція, Королівство Сербія та Королівство Чорногорія підписали з Османською імперією перемир'я, що поклало край Першій балканській війні.

1932 — Постановою Ради Народних Комісарів УСРР заборонено торгівлю м'ясом і худобою в областях України, які ухиляються від виконання плану заготівлі м'яса. Постанова стала однією з причин Голодомору 1933 року.

1967 — Південноафриканський хірург Крістіан Барнард здійснив у Кейптауні першу у світі успішну трансплантацію серця.

1973 — Американський "Піонер−10" став першим космічним апаратом, який пролетів біля Юпітеру.

1976 — У Києві зданий в експлуатацію Північний міст через Дніпро.

1989 — Після 2-денної неофіційної зустрічі керівник СРСР Михайло Горбачов і президент США Джордж Буш-старший заявили про завершення епохи протистояння двох ідеологічних систем — "Холодної війни".

2002 — У провінції Шаньдун (Китайська Народна Республіка) археологи відкрили царське поховання періоду династії Хань, в якому збереглися більше сотні фігур воїнів, коней і колісниць, зроблених із теракоти.

Фігури воїнів династії Хань з теракоти, провінція Шаньдунь, КНР / Associated Press

Церковне свято сьогодні 3 грудня

3 грудня православна церква вшановує пам'ять святого Прокла, який у 5 столітті служив архієпископом у Константинополі.

Прокл навчався богослов'ю у Іоанна Золотоуста. Майбутній святий отримав глибоке знання Святого Письма, опанував ораторське мистецтво. Крім того, Прокл виявився свідком явлення апостола Павла святителю Іоанну. Єпископом Прокл став уже після смерті свого вчителя. У цьому сані він жарко проповідував християнство і викривав язичництво та єресь. Також він був відомий турботою про знедолених.

Під час патріаршества Прокла стався сильний землетрус, який зруйнував багато міст. Жителі Константинополя на чолі з Проклом виходили за місто та благали Бога про милість. Під час одного з таких молебнів якийсь хлопчик невідомою силою піднявся до неба, а потім повернувся на землю цілим і неушкодженим. Він розповів, що чув спів ангелів. Коли народ повторив за хлопчиком слова почутої ним молитви, землетрус припинився.

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Що не можна робити цього дня

Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще перенести подорож на інший день.

Намагайтеся не сваритися одне з одним.

Прикмети на 3 грудня

"На Прокла проклинай погань", — казали у народі. Це треба було робити, щоб злі сили не вийшли з-під землі, де вони ховалися від морозів, і не завдали шкоди.

У цей день спостерігали за погодою. Вважалося, якщо 3 грудня випаде сніг, то і 3 червня буде дощовим. Наші пращури помітили, що цього дня погода буде триматися. Якщо на Прокла співав снігир, а сорока ховалась під стріху, це віщувало швидку завірюху.

Вранці 3 грудня засніжило – до полудня очікується відлига.

Поліна тріщать у пічці – прикмета до морозу.

Пір’яні хмари, пливуть одна за одною, – вісники, що наближається хуртовина.

Якщо в Проклів день піде дощ, то і в третій день літа теж буде лити.

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Іменини 3 грудня

День ангела (іменини) сьогодні, 3 грудня, святкують: Анатолій, Арсеній, Василь, Володимир, Ганна, Григорій, Іван, Іларіон, Ісаак, Йосип, Микола, Олександр, Олексій, Омелян, Тетяна, Текля.

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