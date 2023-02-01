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3 квартири, будинок та елітні авто: керівниці податкової Києва інкримінують багатомільйонні оборудки

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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3 квартири, будинок та елітні авто: керівниці податкової Києва інкримінують багатомільйонні оборудки

Фото: Державне бюро розслідувань

За даними слідства, через незаконні дії до тіньового обігу потрапило понад 30 млрд грн державного бюджету.

Працівники ДБР провели обшуки в керівниці податкової служби Києва, їй інкримінують багатомільйонні оборудки.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

"Працівники ДБР викрили керівницю податкової служби Києва на багатомільйонних оборудках. Зловживаючи владою та службовим становищем виконувачка обов’язків начальника київської податкової за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств", - йдеться у повідомленні.

В ДБР зазначають, що виконувачка обов’язків начальника київської податкової є головою Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління Державної податкової служби у місті Києві. Вона разом з іншими членами комісії без законних на те підстав приймала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, за оперативними даними, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи, кажуть у Бюро.

За експертними оцінками, до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн.

"В іншому епізоді керівництво ГУ ДПС у м. Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн. Посадовці податкової "не помічають" цих схем, підтримують їх існування або напряму беруть в них участь за систематичне отримання оплати своїх "послуг", - зазначили в ДБР.

Також оперативники ДБР досліджують спосіб життя в. о. начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, який не відповідає рівню її офіційних доходів: вона має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів США, будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів США, дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів США.

© Державне бюро розслідувань
Фото: Державне бюро розслідувань
© Державне бюро розслідувань
Фото: Державне бюро розслідувань

Водночас одне з авто посадовиці вартістю приблизно 100 тисяч доларів США записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тисяч доларів США.

Також жінка користується дорогими прикрасами, виключно дорогим брендовим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами.

© Державне бюро розслідувань
Фото: Державне бюро розслідувань

Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці становить близько 1,4 млн доларів США.

© Державне бюро розслідувань
Фото: Державне бюро розслідувань
© Державне бюро розслідувань
Фото: Державне бюро розслідувань
© Державне бюро розслідувань
Фото: Державне бюро розслідувань
© Державне бюро розслідувань
Фото: Державне бюро розслідувань
© Державне бюро розслідувань
Фото: Державне бюро розслідувань

У межах розслідування кримінального провадження щодо зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки, працівники ДБР проводять обшуки за місцем проживання та роботи фігурантки. Під час слідчих дій вже знайдено 158 тисяч доларів США, 530 тисяч грн та 2,2 тисячі євро, елітні годинники, автомобілі та інше.

© Державне бюро розслідувань
Фото: Державне бюро розслідувань
© Державне бюро розслідувань
Фото: Державне бюро розслідувань

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань 1 лютого провело обшук у виконувачки обов'язків голови податкової служби Києва Оксани Датій та виявило список бажань - шуба, мільйон доларів, годинник Breguet і відпочинок на Мальдівах.

Як ми вже повідомляли, за даними джерел ТСН.ua в правоохоронних органах, ДБР проводить обшуки у керівництва столичної податкової. Слідчі розслідують факт незаконного отримання відшкодування ПДВ з державного бюджету, зокрема шляхом зловживання владою та службовим становищем представниками податкових органів. Через такі дії до тіньового обігу потрапило понад 30 млрд грн державних коштів.

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Дата публікації
Перегляди
1570
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