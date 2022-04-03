3 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

3 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

3 квітня 2022 року - неділя. 39-й день війни Росії проти України. 93-й день року.

Який сьогодні день в Україні та світі

3 квітня - День геолога. Більшу частину XIX століття основні питання геології оберталися навколо того, щоб дізнатися точний вік планети Земля. В XX столітті найвизначнішим досягненням в сфері геології вважався розвиток теорії тектоніки плит. Вперше термін "геологія" вжив Улісс Альдрованді 1603 року.

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Також 3 квітня - День народження штрих-коду. Саме цього дня 1973 року Бернардом Сілвером і Норманном Джозефом Вудлендом була презентована технологія, що дозволяє ідентифікувати товари. Цей винахід став ключовим у розвитку автоматизації обліку та продажу товарів. Штрих-код є ключем до інформації про продукт. Вперше таке маркування 1974 року було нанесене на жувальну гумку, яку продали після сканування штрих-коду на касі в американському супермаркеті.

3 квітня - День народження мобільного телефону. Саме цього дня 1973 року інженер компанії Motorola Мартіном Купером вперше набрав номер та зателефонував до офісу компанії з першого мобільного телефона - Motorola DynaTAC 8000X. Його вага була 2,5 кг.

3 квітня - яке сьогодні церковне свято

3 квітня - день пам'яті єпископа Кирила Катанського / pixabay.com

3 квітня в церковному календар - день пам'яті єпископа Кирила Катанського. Святитель Кирило народився в Антіохії. Він був учнем апостола Петра, який поставив його на єпископа міста Катана в Сицилії. Святитель Кирило мудро керував паствою, був побожний і отримав від Господа дар дивотворення. Під час його молитви молитви гірка вода в одному джерелі перетворилася на питну, втративши гіркоту; це чудо звернуло до християнства багатьох язичників. Святий Кирило помер у глибокій старості і був похований в Сицилії.

Народні традиції

На Катаника каталися на санях останній раз, після чого чистили їх, висушували і прибирали до наступної зими. Дітям казали: “Хоч ревом вий, хоч криком кричи, а після Катаника санки не отримаєш”. Сьогодні селяни змінювали взуття на весняний варіант.

Вважалося, що в цей час до будинків людей наближається лихоманка, яка могла проникнути туди через брудну колодязну воду. Вірили, що від неї можна захиститися за допомогою попелу та пічного вугілля, оскільки саме вони зберігали в собі тепло і силу полум’я. Іноді навіть 3 квітня брали з печі вугілля, загортали в ганчірку і прикладали до хворого місця. Вважали, що лихоманка спеки злякається і втече з дому.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 квітня

Які сьогодні іменини: Кирило, Фома, Яків.

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3 квітня народилися:

1862 рік — художник і графік українського походження Леонід Пастернак;

1888 рік — українсько-канадський економіст, інженер-технолог, історик, Василь Іванис;

1918 рік — український письменник Олесь Гончар;

1924 рік — український вчений-правознавець, академік, засновник Академії правових наук України, Федір Бурчак;

1941 рік — український співак та соліст (баритон), народний артист України Григорій Гаркуша;

1961 рік — український політичний діяч Олексій Кучеренко;

1961 рік — голлівудський кіноактор Едді Мерфі;

1987 рік — український боксер-любитель, чемпіон Європи 2008 року у середній ваговій категорії Іван Сенай.

Що не можна робити 3 квітня

Не можна дивитися у небо.

Цього дня не варто кричати.

Не можна починати нові справи.

Що можна робити 3 квітня

Сьогодні треба дбати про здоров'я, щоб вберегтися від весняної лихоманки.

Пам'ятні події 3 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 3 квітня:

1559 рік – ухвалено Като-камбрезійський мир, який завершив Італійські війни 1494-1559 років.

1879 рік – Софію проголошено столицею Болгарії.

1885 рік – німецький винахідник Готтліб Даймлер отримав патент на свій перший одноциліндровий двигун внутрішнього згорання з водяним охолодженням.

1910 рік – вперше здійснено сходження на найвищу вершину Північної Америки Мак-Кінлі (6193 м) на Алясці.

1918 рік – Перша світова війна: французького маршала Фердинанда Фоша призначено головнокомандувачем військ Антанти на західному фронті.

1933 рік – в Херсоні український хірург Юрій Вороний вперше в світі виконав клінічну пересадку нирки.

1948 рік – Гаррі Трумен затвердив план Маршалла.

1990 рік – над львівською ратушею вперше в Україні офіційно піднято синьо-жовтий прапор.

2007 рік – французький швидкісний поїзд TGV встановив новий світовий рекорд швидкості для пасажирського поїзда: 574,8 км/год

Народні прикмети на 3 квітня