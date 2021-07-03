3 липня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

3 липня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня у світі святкують День "Зробити собі комплімент, стоячи перед дзеркалом"

Який сьогодні день

3 липня — Всесвітній день без поліетиленових пакетів, День "Зробити собі комплімент, стоячи перед дзеркалом", День непокори.

Всесвітній день без поліетиленових пакетів

За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових пакетів. В океан щороку потрапляє 8 мільйонів тонн пластику. Щорічно у світі виготовляють понад 13 мільярдів пластикових пакетів, тобто 300 одиниць на кожного дорослого. Поліетилен розкладається більше 200 років, а пластик – майже 450 років.

Наразі про повну або часткову відмову від пластику заявили вже у понад 40 країнах світу. Серед них не тільки країни Євросоюзу, а й африканські та азійські держави.

Верховна Рада України в червні 2021 року ухвалила закон про заборону розповсюдження пластикових кульків. Чинності він набере вже за пів року. А штрафувати крамниці за використання поліетилену - почнуть за дев’ять місяців.

День "Зробити собі комплімент, стоячи перед дзеркалом"

Дуже часто, коли ми дивимося в зеркало, нам не подобається те, що ми бачимо - не надто ідеальна шкіра обличчя чи будова тіла, не занадто гарна зачіска, трохи втомлений вигляд, перші зморшки у куточках очей... День "Зроби собі комплімент, стоячи перед зеркалом" покликаний додати нам позитивних емоцій і впевненості, він дає нам можливість похвалити себе і сказати своєму відображенні у дзеркалі підбадьорливі слова:"Я маю приголомшливий вигляд".

Associated Press

День непокори

Термін громадянська непокора у 1849 році вперше застосував американський письменник Генрі Торо у своєму есе, де навів приклад відмови сплачувати податки, протестуючи проти несправедливості державних діячів. Прояви громадянської непокори продемонстрували Махатма Ганді у боротьбі за свободу Індії, Мартін Лютер Кінг – за громадянські права темношкірих у США.

Громадська непокора застосовувалась для боротьби з соціально-економічною, релігійною, етнічною та расовою дискримінацією. Це свято відзначається саме через ефективність даного методу боротьби за справедливість.

День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Андрій, Афанасій, Гліб, Дмитро, Іван, Інна, Наум, Микола, Римма, Хома.

Яке православне (християнське) свято сьогодні

3 липня — православні вшановують пам'ять Священномученика Методія Патарського.

Методій Патарський

Священномученик Мефодій, єпископ Патарський (Лікійська область в Малій Азії), відрізнявся справжньою чернечою смиренністю. В тих часах багато хто захоплювався ученням Оригена про завчасне існування душ та про злих духів, а Мефодій завжди уміло спростовував цю науку.

Святитель Мефодій був схоплений язичниками, і в 312 році був засуджений до смерті через усікновення глави. Після нього залишилася багата літературна спадщина: твори на захист християнства проти язичництва, виклад православних догматів проти єресі Орігена, моральні повчання, тлумачення Священного Писання.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

Православна церква 3 липня вшановує пам'ять святого мученика Мефодія Патарського, Олімпійського, єпископа. У народі його прозвали Перепелятником за те, що в цей день було заведено полювати на перепелів.

Прикмети:

Дощ на Мефодія - буде дощити ще 40 днів.

Якщо на Мефодія павук плете павутину - буде сухо і ясно.

Лебеді кричать увечері - до негоди.

Де в цей день гупає сова, там може статися пожежа.

Що не можна робити цього дня

Не можна сваритися з близькими. Навпаки, цей день сприятливий для примирень.

Не можна викидати залишки зі столу. Вважається, що потрібно віддавати все зайве нужденним.

Не можна виносити з хати сміття і непотріб - це загрожує бідністю.

Павуків сьогодні краще не чіпати, можна тільки спостерігати за ними.

Що сталося цього дня

964 — Перемога київського князя Святослава Хороброго над військом Хазарського каганату.

1885 — українські емігранти створили в США перше товариство взаємодопомоги "Братство святого Миколая"

1886 — Карл Бенц з Мангайму зробив перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/год

1917 — Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України

1928 — у продажу з'явилися перші телевізори

1962 — Франція визнала незалежність Алжиру, оскільки на референдумі за це рішення висловилися 91 % (1 липня). Тимчасовий уряд Алжиру у вигнанні повернувся до країни

1988 — американський крейсер "Вінсеннес" збив іранський пасажирський літак А300, загинуло 298 осіб

1996 — Борис Єльцин на другий термін вибраний президентом Російської Федерації, набравши 53,82 % голосів (лідер комуністів Г. Зюганов набрав 40,41 %).

Хто народився цього дня

1883 — Франц Кафка, німецький письменник.

1885 — Юліан Буцманюк, український і канадський художник-монументаліст, учень Модеста Сосенка.

1904 — Арон Утевський, український біохімік, член-кореспондент АН УРСР. Автор філософських і літературних творів.

1906 — Василь Атрощенко, український хімік-технолог, академік.

1907 — Володимир Ласовський, український художник, мистецтвознавець та критик, учень Мистецької школи Олекси Новаківського.

1932 — Вадим Іллєнко, український кінооператор, кінорежисер.

1941 — Богодар Которович, скрипаль, диригент, народний артист України, член-кореспондент Академії мистецтв України, один із засновників сучасної української скрипкової школи.

1949 — Віктор Колотов, футболіст київського "Динамо", володар Кубка Кубків і Суперкубка.

1961 — Олександр Роднянський, український кінорежисер-документаліст і телепродюсер.

1962 — Том Круз, американський кіноактор, режисер, продюсер, сценарист.

Getty Images

1984 – Любко Дереш, український письменник.

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