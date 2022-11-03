3 листопада 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

3 листопада 2022 року – четвер. 253-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 58 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

3 листопада - День ракетних військ і артилерії України. Важко переоцінити важливість армії, особливо сьогодні. Ракетні та артилерійські війска складають приблизно 60-70% вогневої сили армії. І вони не раз доводили свою ефективність - під Дебальцево, Мар'їнкою тощо. День для вшанування цього роду військ був встановлений указом президента України 31 жовтня 1997 року.

Також 3 листопада - День інженерних військ України. Це свято професійне для всіх військовослужбовців інженерних військ. З'явилося воно завдяки указу президента Леоніда Кучми 1999 року. Інженерні війська займаються освоєнням новітніх засобів ведення бою та впровадженням їх в армію. Тому вони діють першими під час атаки.

А ще 3 листопада - Всесвітній день медузи (World Jellyfish Day). Незвичайне свято створили за ініціативою групи морських біологів, які вивчали цих істот. Медузи - безхребетні створіння. Вони з'явилися на Землі понад 540 мільйонів років тому. На 98% ці унікальні істоти складаються з води, в них немає головного мозку, кісток та органів зору. Однак в них є дві недосконалі нервові системи.

3 листопада - Всесвітній день косплея (World Cosplay Day). Дату для свята обрали не випадково. Саме цього дня в Японії щорічно відбувається день культури. Завдяки косплею можна краще пізнати персонажів коміксів, аніме, комп'ютерних ігор, манги. Саме їх найчастіше вибирають для перевтілення. Історія свята, як не дивно, почалася в США 1939 року. В Нью-Йорку в той час відбувалася конференція наукової фантастики. Письменники Міртл Дуглас та Форест Акерман прийшли туди в костюмах персонажів фантастичних творів. Наступного разу кількість перевдягнених людей збільшилася, тому згодом традиція поширилася.

Через Другу світову війну ідея перевтілення на деякий час забулася і відродилася лише в 60-тих роках XX століття. 1984 року письменник Нобуюкі Такахасі відвідав Америку, де побачив цікаву традицію. Після повернення до Японії він вигадав термін "косплей", який став популярним в усьому світі.

Також 3 листопада - Міжнародний день стаута. Стаут - ірландське пиво (темний ель або портер). Готувати його почали 1700 року. Пиво стало дуже поширеним серед вуличних торгашів. Окреме свято для всіх любителів цього напою заснували 2011 року за ініціативи Ерін Петерс, яку часто називають Богинею пива. Спочатку подію святкували лише в ресторанах, барах та кафе, але згодом свято поширилося і на інтернет-ресурси.

А ще 3 листопада - Міжнародний день проєктного менеджера (International Project Management Day). Свято святкують щороку в перший четвер листопада. Воно було запроваджене 2004 року, а перший такий день пройшов на чолі з Лорі Мілхевен та Лаверном Джонсоном. В акції тоді взяли участь працівники з команди IIL – Міжнародного інституту навчання.

Яке сьогодні, 3 листопада, церковне свято

3 листопада - день пам'яті Іларіона Великого / Фото: commons.wikimedia.org

3 листопада в церковному календарі – день пам'яті Іларіона Великого. Він був відлюдником та ранньо-християнським святим. Народився поблизу міста Гази (Палестина) 291 року. В 15 років охрестився і два місяці прожив у пустелі зі святим Антонієм. Коли померли його батьки, Іларіон успадкував великий маєток, який відразу віддав убогим. 307 року повернувся до пустелі неподалік міста Маюма. Саме Іларіон створив перший у Палестині монастир, тому його називають батьком чернецтва в цьому регіоні.

У віці 65 років Іларіон помандрував до Єгипту, там він оселився в пустелі неподалік Афродитополя. Коли правив імператор Юліан Відступник монастир Іларіона був розвалений поганами. Навіть його самого хотіли вбити, але він залишився живим з Божою ласкою. Згодом Іларіон помандрував до Сицилії, а потім оселився в сучасній Хорватії (Дальмація). Там він хотів на самоті провести решту свого життя. Робив він в тому краї чимало чудес. Наприклад, втихомирив морські хвилі під час землетрусу. Помер Іларіон на Кіпрі 371 року.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 листопада

Які сьогодні іменини: Олексій, Олександр, Анатолій, Георгій, Аркадій, Костянтин, Дем'ян, Сергій, Микола, Яків, Федір.

Талісманом людини, народженої 3 листопада є бірюза. З французької мови назва цього каменю перекладається як "турецький". Йому частіше ніж іншим мінералам приписують магічні та лікувальні властивості. Наприклад, здавна вірили, що бірюза допомагає підсилити інтуїцію і приносить щастя.

В цей день народилися:

1937 рік — український вчений, доктор політологічних наук Йосип Лось;

1952 рік — український художник, автор сатиричних п'єс Лесь Подерв'янський;

1962 рік — відомий український театральний режисер Андрій Жолдак;

1962 рік — українська письменниця Ірен Роздобудько;

1967 рік — український спортсмен, олімпійський чемпіон в стендовій стрілянині Микола Мільчев;

1969 рік — український бігун, рекордсмен України в бігу на 400 м з бар'єрами Олег Твердохліб.

Що не можна робити в цей день

Краще не вирушати в подорож цього дня - можна зіткнутися з неприємностями.

Не варто говорити погано про інших людей - все може повернутися бумерангом.

Не піднімайте речі, які знайшли на дорозі, особливо на перехресті.

Не вирушайте на полювання - можна накликати на себе біду.

Краще не лаятися на роботі і вдома.

Народні прикмети і традиції на листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: на деревах ще є листя - чекайте на морозну зиму;

західний вітер означає, що скоро почнуться опади;

випав сніг - наступного року буде хороший врожай хліба;

червоний захід на морозну погоду.

В народі 3 листопада називали Іларіонів день. Багато традицій було пов'язано з поїздками та дорогою. Вважалося, що цього дня на перехресті зосереджується все зло, а тому їх намагалися уникати. А жінки цей день присвячували рукоділлю та в'язали теплі речі на зиму.

Погода на сьогодні, 3 листопада

Сьогодні, 3 листопада, в Києві хмарно, весь день йтиме дощ, який послабиться лише до вечора. У Львові ясно, опадів не передбачається. У Харкові хмарно з проясненнями, всю другу половину дощитиме. В Одесі ранок похмурий, а потім ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +11 вдень та +5 вночі. У Львові +12 вдень та +7 вночі. У Харкові +9 вдень та +1 вночі. В Одесі +16 вдень та +9 вночі.

Пам’ятні дати 3 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 листопада: