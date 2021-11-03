3 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Якщо 3 листопада буде дути тепле повітря – прийде затяжна відлига.

Який сьогодні день

У вівторок, 3 листопада, в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ, у Панамі - День Незалежності, у Федеративних Штатах Мікронезії - День Незалежності, в Об'єднаних Арабських Еміратах - День прапора. У США - Національний день домогосподарки, Національний день сендвіча. У Східному Тиморі - День матері, в Японії - День культури, на Мальдівах - День Перемоги, в Еквадорі - День Незалежності в Куенці.

Пам'ятні дати 3 листопада

1493 — Христофор Колумб відкрив Домініку.

1888 — Знайдена остання жертва Джека-Різника.

1903 — Панама за підтримкою США відокремилася від Колумбії.

1903 — нідерландський фізіолог В. Ейнтховен розробив електрокардіограф.

1905 — Велике князівство Фінляндське отримало автономію в складі Російської імперії.

1918 — Угорщина оголосила про своє відділення від Австрії.

1927 — У Нью-Йорку під річкою Гудзон відкритий тунель Голланда — перший у світі підводний тунель для транспорту.

1988 — У СРСР дозволене викладання мови іврит.

1992 — Президентом США був обраний Білл Клінтон.

Білл Клінтон / Associated Press

Церковне свято сьогодні 3 листопада

3 листопада православна церква вшановує пам'ять двох святих з однаковими іменами – Іларіона Великого, який жив у 3-4 століттях у Палестині, та Іларіона Псковоозерського, який жив у 15 столітті на Русі, неподалік Чудського озера.

Іларіон Великий вивчав науки в Олександрії, там же прийняв християнство. Повернувшись до батьківщини, преподобний пішов до самітників поблизу Гази. Іларіон вважається засновником кількох монастирів та першим проповідником чернецтва в Палестині. Наприкінці свого життя святий вирушив у подорож, щоб знову відвідати Єгипет та поклонитися могилі святого Антонія Великого. Помер Іларіон на острові Кіпр, заздалегідь передбачивши свою смерть.

Іларіон Псковоезерський був учнем преподобного Єфросина Псковського. Він заснував Озерський Покровський монастир на березі річки Жовчі, що впадає в Чудське озеро, і став першим настоятелем. Обитель стала важливим релігійним центром, і, попри близькість Лівонського ордену, православ'я швидко поширювалося поміж місцевих мешканців.

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Що не можна робити цього дня​​​

Не можна вирушати у подорож, щоб не зіткнутися з неприємностями.

Бажано нічого не піднімати з дороги, адже знайдена річ може принести нещастя.

Не говорити погані речі про людей.

Прикмети на 3 листопада

На Іларіона помічали: якщо сніг ляже на сиру землю і не розтане, значить, навесні рано зацвітуть проліски. Якщо ж сніг випаде на мерзлий ґрунт — наступного року можна чекати на гарний урожай хліба.

unsplash.com

Якщо випав сніг і залишився на гілках дерев – найближчим часом снігопади не пройдуть.

Якщо дим іде вгору, значить погода буде ясною і сонячною.

Якщо 3 листопада буде дути тепле повітря – прийде затяжна відлига.

Іменини 3 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 3 листопада, святкують: Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Денис, Дмитро, Захар, Іван, Іларіон, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Пелагея, Сергій, Федір, Яків.

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