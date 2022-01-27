3-місячне немовля залишилось без батька: у Луцьку в моторошній ДТП загинув 27-річний чоловік (фото)

3-місячне немовля залишилось без батька: у Луцьку в моторошній ДТП загинув 27-річний чоловік (фото)

Потерпілий помер під час надання медичної допомоги.

У Луцьку на вул. Гнідавській у четвер, 27 січня, у моторошній ДТП загинув 27-річний чоловік.

Про це повідомили в Нацполіції Волинської області.

За даними поліції, 27-річний водій автомобіля ВАЗ через слизьку дорогу не впорався з керуванням та врізався в електричну опору. На місце події прибули поліція та медики. Потерпілий помер під час надання медичної допомоги.

Поліція Волинської області/Facebook

За попередніми даними, чоловік був не пристебнутий ременем безпеки. У поліції відкрили провадження за за ст. 286 ККУ.

У місцевій релігійній спільноті в Instagram повідомили, що в чоловіка залишився 3-місячний син та дружина. Ховатимуть покійного 28 січня в його рідному селі.

Поліція Волинської області/Facebook

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