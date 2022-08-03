3 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

3 серпня 2022 року – середа. 161-й день війни Росії проти України. 215-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

3 серпня - Всесвітній день кавуна. Дату для святкування обрали не випадково. Адже саме на початку серпня спостерігається пік збирання цієї смачної та соковитої ягоди. Достеменно невідомо хто, коли і як запровадив цю цікаву подію. Проте загальновизнаним вважається факт, що День кавуна вперше з'явився в США. Жодна літня вечірка чи пікнік в цій країні не обходиться без кавуна. Цікавий факт: батьківщиною цієї ягоди є Південна Африка. З давніх пір кавуни вирощують в Намібії, Південно-Африканській республіці, Ботсвани тощо.

3 серпня - яке сьогодні свято в церковному календарі

3 серпня - день пам'яті святого пророка Єзекіїля / Фото: commons.wikimedia.org

3 серпня в церковному календарі – день пам'яті святого пророка Єзекіїля. Він жив на межі двох століть: VII та VI до нашої ери. Був нащадком давнього римського роду Левія та народився у місті Сарір в сім'ї священника Вузиї. Тому не дивно, що юнак обрав такий самий шлях, що і його батько. Коли Єзекіїлю було 25 років Єрусалим завоював Навуходоносор і пророк, разом з іншими християнами, потрапив у полон. Після 5 років в полоні, молячись на березі річки, він отримав перше одкровення про долю єврейського народу.

Пам’ятні дати 3 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 3 серпня:

1492 рік — Христофор Колумб відправляється у перше плавання для відкриття західного шляху в Індію;

1778 рік — відкривається "La Scala", італійський оперний театр у Мілані, один із центрів світової оперної культури;

1795 рік — засновують Паризьку консерваторію;

1882 рік — конгрес США забороняє в'їзд до країни сновидам, злочинцям та божевільним, а також на 10 років забороняє імміграцію китайців;

1904 рік — члени британської експедиції стають першими людьми Заходу, які входять до священного міста Лхаса в Тибеті;

1911 рік — вперше аероплани використовують у військових цілях, коли італійці проводять авіаційне вивчення дислокації турецьких позицій у Триполі;

1915 рік — австро-угорські війська в ході Першої світової війни захоплюють Володимир-Волинський;

1922 рік — радіо Нью-Йорка застосовує перший у світі звуковий радіоефект: двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей;

1949 рік — набирає чинності Статут Ради Європи;

1949 рік — у США засновують Національну баскетбольну асоціацію (НБА);

1952 рік — у Гельсінкі проходить церемонія урочистого відкриття XV Олімпійських ігор;

1992 рік — стрибун із жердиною Сергій Бубка у Падуї встановлює світовий рекорд, стрибнувши на 6 м 12 см;

1993 рік — 4-річна американка Сідні Діттман стає наймолодшою власницею патенту (її винахід називався "Допомога для хапання круглої дверної ручки");

2000 рік — Верховний суд Чилі виносить постанову про позбавлення парламентської недоторканності Августо Піночета;

2014 рік — у провінції Юньнань (Китайська Народна Республіка) стається землетрус магнітудою 6,3 (тоді загинуло мінімум 150 осіб, було багато руйнувань, сильно ушкоджені комунікації).

3 серпня: яке сьогодні народне свято

В народі 3 серпня називали "Мовчальник" або "Онуфрій мовчазний". А все тому, що церква цього дня згадує самітника Онуфрія мовчазного. На його пам'ять наші предки намагалися працювати мовчки. А ще 3 серпня починали готувати комори для зимового зберігання зерна.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 серпня

Які сьогодні іменини: Євген, Іван, Семен.

3 серпня народилися:

1819 рік — український громадський діяч Григорій Ґалаґан;

1833 рік — український учений-філолог і громадський діяч Омелян Огоновський;

1872 рік — український геолог і палеонтолог Олексій Борисяк;

1925 рік — український композитор, хоровий диригент Володимир Верменич;

1938 рік — український художник і викладач, вважається одним із найкращих сучасних художників України, Олег Мінько.

Погода на 3 серпня

3 серпня в Києві хмарно, вранці очікується сильний дощ, після обіду - дощ з грозою, а ввечері знову дощ. У Львові мінлива хмарність, без опадів. У Харкові змарно, вдень дрібний дощ, який ввечері зміниться на дощ із грозою. В Одесі похмуро, з другої половини дня йтиме дрібний дощ.

Температура повітря в Києві +24 вдень та +18 вночі. У Львові +26 вдень та +12 вночі. У Харкові +27 вдень та +17 вночі. В Одесі +27 вдень та +20 вночі.