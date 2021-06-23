3 тис. особового складу, кораблі та літаки: Sea Breeze-2021 стануть наймасштабнішими від 1997 року

Загалом Sea Breeze-2021 триватимуть з 28 червня по 10 липня. Всього у навчаннях візьме участь 31 держава-учасниця.

В навчаннях Sea Breeze-2021 візьмуть участь понад 3 тис. солдатів та офіцерів, половина з них - українські.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, пише "Укрінформ".



За його словами, у навчаннях Sea Breeze-2021 візьмуть участь понад 3 тис. особового складу, з них половину становитимуть українські військові. Він наголосив, що з українського боку в навчаннях візьмуть участь 24 одиниці кораблів та катерів, 17 літаків, десятки одиниць озброєння та військової техніки.



Загалом Sea Breeze-2021 триватимуть з 28 червня по 10 липня. Всього у навчаннях візьме участь 31 держава-учасниця.



"Ці навчання будуть наймасштабнішими з 1997 року. Їхня мета - підготовка штабів та підрозділів ВМС ЗСУ для виконання завдань за призначенням відповідно до стандартів та процедур НАТО, а також набуття досвіду спільних дій під час проведення багатонаціональних операцій, у тому числі у складі багатонаціональних сил міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки. 31 держава-учасниця візьме участь у навчаннях, під час яких загалом буде задіяно близько 30 кораблів, катерів та суден, до 30 літаків і вертольотів, до 3000 особового складу та 50 одиниць озброєння та військової техніки", - зазначив Хомчак.

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Головнокомандувач зазначив, що навчання охоплять досить великий район на півдні України та пройдуть в Одесі, Очакові, Дністровському лимані, на Кінбурнській косі, островах Зміїний та Первомайський, дельті річки Дунай та інших районах.

"Для участі в навчаннях Sea Breeze-2021, українські Збройні сили та інші сили безпеки та оборони забезпечать: 24 кораблі (катери), 17 літаків, 12 вертольотів, 80 одиниць озброєння та військової техніки і 1,5 тис. чоловік особового складу. Крім того, буде задіяно одне пошуково-рятувальне судно", - розповів він.

Також генерал уточнив, що навчання матимуть чотири фази: прибуття сил та розгортання пунктів управління, фаза злагодження сил, активна фаза, підведення підсумків навчання та згортання сил.

Радниками та спостерігачами на Sea Breeze-2021 будуть близько 50 військовослужбовців із 17 країн світу.

Відповідаючи на запитання, що очікує командування ЗСУ від цьогорічних навчань, Хомчак наголосив, що йдеться про підготовку особового складу Морського командування ВМС ЗСУ до планування морських операцій та до керування силами та засобами відповідно до стандартів НАТО.

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Хомчак наголосив на важливості підготувати багатонаціональні сили до проведення морських операцій з безпеки в кризовому Чорноморському регіоні.

В Sea Breeze-2021 акцент робитимуть на елементах протиповітряної та протичовнової оборони, протидії незаконним збройним формуванням та висадки морського і повітряного десанту, висвітленні надводної обстановки.



"Не менш важливими є протидія інформаційним операціям та кібербезпека, оборона важливих об’єктів інфраструктури за підтримки авіаційних, сухопутних підрозділів та сил спеціальних операцій", - додав головнокомандувач.

Тим часом посольство Росії в Вашингтоні закликало США і їх союзників по НАТО відмовитися від проведення спільно з Україною військових навчань у Чорному морі.

Російські військові вважають, що в Україні доставляють сучасне озброєння під прикриттям військових навчань Sea Breeze. Таку думку висловив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

Sea Breeze: українські та американські військові провели навчальний наступ із залученням артилерії

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