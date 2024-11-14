3 тисячі доларів за відкуп від мобілізації: на Донеччині ДБР викрило налагоджену схему для ухилянтів

Державне бюро розслідувань викрило в одному з судів Донецької області схему уникнення від мобілізації через фіктивне розлучення та встановлення опіки над дітьми.

Про це у середу, 13 листопада, повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідчі встановили, помічник судді забезпечував ухвалення судових рішень щодо розлучення ухилянта та позбавлення батьківських прав його дружини. Таким чином ухилянти отримували одноосібну опіку над дитиною до 18 років. Це давало їм право отримати відстрочку від мобілізації, а також можливість виїхати за кордон.

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"При цьому позовні заяви у цих справах чоловіки навіть не писали та не брали участі у судових засіданнях. Вони отримували від працівника суду вже готові рішення після оплати послуг", – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, у вересні 2024 року працівник суду одержав три тис. доларів за ухвалення відповідного рішення. А у жовтні – 124,5 тис. грн за два судових рішення – щодо розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав матері.

Помічник судді дістав підозру за ч. 3 ст. 332 КК (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно, в Сумській області двоє пенсіонерів стали жертвами телефонних шахраїв.

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