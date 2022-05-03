3 травня 2022 року – цей день в історії / Pexels

3 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

3 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

3 травня 2022 року – вівторок. 69-й день війни Росії проти України. 123-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

3 травня - Міжнародний день сонця. Започаткувало подію Міжнародне товариство сонячної енергії 1994 року. Цього дня в різних країнах світу традиційно відбуваються заходи по вивченню найближчої до планети Земля зірки, а також обговорення між науковцями щодо ефективного використання сонячної енергії.

Також 3 травня - День кондитера. Присвячена дата всім професійним кухарям, які створюють солодощі. Подія має міжнародне значення. Кондитером бути зовсім непросто, адже потрібно розбиратися в запахах і смаках, знати як їх правильно поєднувати між собою.

А ще 3 травня - Всесвітній день боротьби з астмою. Понад 300 мільйонів людей в усьому світі страждають від цієї хвороби, тому дуже важливо знати про цю проблему та шляхи її вирішення.

3 травня - Всесвітній день свободи преси. Це ще одне нагадування про те, що потрібно поважати свободу преси. Також цього дня обговорюється журналістська професійна етика.

3 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

3 травня - день пам'яті преподобного Теодора Трихіни / commons.wikimedia.org

3 травня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Теодора Трихіни. Святий Теодор Трихіна (волосінний) - візантійський монах, християнський священник, чудотворець. Народився в Царгороді (Константинополь) в заможній родині. Прагнув простого і благочестивого життя, а тому рано пішов з дому до пустелі, там прийняв постриг в ченці. Носив грубу волосяну одежу, безперестанку молився, їв лише хліб та пив тільки воду. За це Господь наділив його даром творити чудеса.

Пам’ятні дати 3 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 3 травня:

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1791 рік — надзвичайним Сеймом Речі Посполитої було прийнято Конституцію 3 травня, вона була першою конституцією в Європі і другою у світі (після Конституції США);

1841 рік — Нова Зеландія стає британською колонією;

1880 рік — відкриття першого в Україні львівського кінного трамваю;

1991 рік — у столиці Намібії підписують "Віндхукську декларацію", що закликає уряди держав всього світу забезпечувати свободу преси і її демократичний характер;

1995 рік — президент України Леонід Кучма встановлює перший після 1991 року орден України — Богдана Хмельницького;

2004 рік — протестантські церкви, що існували в Нідерландах протягом сотень років роздільно, об'єднали в Протестантську церкву Нідерландів;

2014 рік — створення добровольчого батальйона "Айдар".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 травня

Які сьогодні іменини: Олександр, Анастасій, Опанас, Гаврило, Григорій, Федір, Феодора.

3 травня народилися:

1469 рік — мислитель, політичний діяч та державний секретар Флоренції Нікколо Мак'явеллі;

1897 рік — український режисер і актор Януарій Бортник;

1900 рік — український актор театру й кіно Микола Яковченко;

1930 рік — український критик, перекладач та літературознавець Степан Пінчук.

Погода на 3 травня

3 травня в Києві цілий день хмарно, ввечері можливий дрібний дощ. У Львові вдень хмарно, увечері буде ясно та без опадів. У Харкові хмари розсіються аж увечері, без опадів. В Одесі ясно, але ввечері з'являться хмари, без опадів.

Температура повітря в Києві +18 вдень та +9 вночі. У Львові +19 вдень та +7 вночі. У Харкові +17 вдень та +7 вночі. В Одесі +15 вдень та +10 вночі.