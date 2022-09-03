3 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

3 вересня 2022 року – субота. 192-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 119 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

3 вересня - День міста Суми. Його заснували 1655 року. На заснування вплинули сумні події визвольної боротьби 1648-1652 років під керівництвом Богдана Хмельницького. Тоді козаки та селяни почали переселятися з Київщини на лівий берег Дніпра. На місці сучасного міста Суми козаки звели оборонні споруди, що і стало початком поселення.

Також 3 вересня - Всесвітній день бороди (World Beard Day). Мало хто знає, що рослинність на обличчі потребує досить серйозного догляду. Адже потрібно докладати чимало зусиль, щоб завжди виглядати стильно. Точно невідомо, коли та як виникла ідея створити таке свято, але історики стверджують, що навіть у стародавніх вікінгів був окремий день, присвячений бороді. Було це 800 року нашої ери.

А ще 3 вересня - День хмарочоса. Хмарочоси - справжня прикраса великих міст, але існують всього лише 130 років. В переповнених районах, де мало земельного простору, такі будівлі ще й досить ефективні. Дату обрали не випадково. Адже саме цього дня 1856 року народився американський архітектор Луїс Генрі Салліван. Він вважається батьком хмарочосів.

3 вересня - Міжнародний день бекону. Щорічно свято святкують в першу суботу вересня. Хоч це і неофіційне свято, однак воно дуже популярне серед любителей бекону, особливо в США, де ця страва вважається однією з найулюбленіших. Існує відразу дві версії, як було затверджене це свято. Дехто вважає, що воно було створене в місті Бредфорд (штат Массачусетс) 2000 року. А інші стверджують, що це сталося 2004 року за ініціативою групи аспірантів Каліфорнійського університету.

Також 3 вересня - Міжнародний день стерв'ятника. Ця подія була заснована англійським та південноафриканським фондами збереження дикої природи, які об'єднали свої зусилля для захисту грифів. Цим птахам загрожує глобальне зникнення. Мета свята - збільшити обізнанність людства про важливу роль пернатих у навколишньому середовищі.

А ще 3 вересня - День народження бюстгальтера. Саме цього дня 1914 року Карес Кросбі (справжнє ім'я Мері Фелбс Джейкобс), американська винахідниця, запатентувала свій виріб. Ця конструкція виготовлялася з носових хустин та кольорових стрічок. До цього часу жінки користувалися жосткими корсетами, які могли навіть нашкодити здоров'ю.

3 вересня - День відкриття унікальності ДНК. Цікаво, що молекулу ДНК відкрили порівняно недавно - 1953 року. Зробили це двоє вчених: Джеймс Вортсон і Френсіс Крік. Проте неповнорність та унікальність спіральної структури змогли зрозуміти значно пізніше. Сталося це 3 вересня 1984 року завдяки дослідженням Аллека Джеффріса.

Яке сьогодні, 3 вересня, церковне свято

3 вересня - день пам'яті апостола Фадея / Фото: commons.wikimedia.org

3 вересня в церковному календарі – день пам'яті апостола Фадея. Фадей Едеський був одним з 70 апостолів. Народився в місті Едесі (Сирія) та був євреєм за походженням. Під час одного свята він почув в Єрусалимі проповідь Івана Предтечі. Слова його так надихнули, що він вирішив прийняти хрещення в Йордані. Там він і залишився. Після вознесіння Ісуса Христа Фадей почав проповідувати в Сирії та Месопотамії.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 вересня

Які сьогодні іменини: Авраам, Олександр, Дорофій, Корнилій, Єфрем, Тадей, Сабіна.

Талісманом людини, народженої 3 вересня є хризопраз. Це напівдорогоцінний камінь, який відрізняється насиченим зеленим кольором. В давнину його використовували для лікування різноманітних хвороб.

В цей день народилися:

1862 рік — український поет, письменник, журналіст, громадський діяч Олександр Тарковський;

1879 рік — математик-методист, професор, заслужений діяч науки України від 1944 року Олександр Астряб;

1892 рік — український політичний та державний діяч Микола Ковалевський;

1991 рік — українська поетеса, громадська діячка, ветеранка Олена Герасим'юк.

Що не можна робити в цей день

Не варто відпускати дітей самих гратися в полі.

Не рекомендується ходити в гості.

Краще утриматися від фінансових витрат.

Народні прикмети і традиції на 3 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: ясний день означає, що ще чотири дні буде така погода;

на горобині багато ягід - до дощової осені;

береза почала жовтіти з верхівки - осінь прийде рано;

багато павутини - чекайте на потепління.

В народі 3 вересня називали Льняниця або Фадеїв день. Саме сьогодні починали прибирати льон, щоб потім виготовити з нього льняну тканину. А ще прибирали останні яблука, щоб дерево не виснажувалося.

Погода на сьогодні, 3 вересня

Сьогодні, 3 вересня, в Києві хмарна погода, без опадів. У Львові похмура погода, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарна погода, ввечері можливий дощ.

Температура повітря в Києві +18 вдень та +12 вночі. У Львові +16 вдень та +12 вночі. У Харкові +20 вдень та +10 вночі. В Одесі +20 вдень та +14 вночі.

Пам’ятні дати 3 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 вересня: