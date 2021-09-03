3 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

У давнину вважали, якщо на Тадея небо чисте і сонце світить ясно, така сама погода буде весь наступний місяць.

Який сьогодні день

У п'ятницю, 3 вересня, у світі відзначають День хмарочоса. У Катарі цього дня святкують День проголошення Незалежності від Великої Британії (1971), у Китайській Народній Республіці — День Перемоги в китайській народній війні опору японським загарбникам і Перемоги у Другій світовій війні (Капітуляція Японії перед США за день до цього, 2 вересня 1945), у Сан-Марино - День Республіки, у Молдові - День Національної армії, на Тайвані - День збройних сил, в Тунісі - День пам'яті, в Канаді - День пам'яті ветеранів торгового флоту, в Австралії - День прапора, у Великій Британії День торгового флоту.

Пам'ятні дати 3 вересня

1189 — Річард Левове Серце коронувався на англійський престол як Річард I.

1609 — англійський мореплавець Генрі Гудзон відкрив гавань, навколо якої згодом виник Нью-Йорк.

1838 — в Києві відкрили Інститут шляхетних дівчат.

1864 — в Стокгольмі потужний вибух знищив лабораторію Альфреда Нобеля. При цьому загинув його молодший брат Еміль. Через три роки Альфред Нобель отримав патент на відкриття динаміту.

1912 — у Великій Британії почав роботу перший у світі консервний завод.

1914 — американка Мері Фелпс Джекобс винайшла бюстгальтер.

1953 — набула чинності Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.

1959 — японська корпорація "Соні" почала випуск транзисторних радіоприймачів.

Церковне свято сьогодні 3 вересня

3 серпня православна церква вшановує пам'ять святого Тадея - апостола від сімдесяти (так називали учнів Ісуса Христа, що не входять в число найближчих, а також учнів дванадцяти апостолів). Тадей народився в сирійському місті Едессі. Прийшовши одного разу до Єрусалима на свято, він почув проповідь Іоана Предтечі і прийняв від нього хрещення в Йордані. Пізніше, зустрівши Ісуса, він став його учнем. Після страти Христа і його воскресіння апостол Тадей вирушив проповідувати в Сирію і Месопотамію.

У своєму рідному місті Едессі він навернув до християнства князя Авграря, багатьох простих людей і навіть жерців. Проповіді Тадея часто супроводжувалися дивами - той же Авгарь дивним чином вилікувався від прокази. Князь Авгарь хотів нагородити апостола Тадея дарами, але той відмовився і пішов з проповіддю в інші міста, звертаючи багатьох язичників до християнської віри. Дійшовши з проповіддю до фінікійського міста Віріта (Бейрута), він заснував там Церкву і в тому ж місті мирно помер 44 року.

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Що не можна робити цього дня

Не можна слухати чужі поради

Не можна зранку вирушати в дорогу

Не можна пити алкоголь

Прикмети на 3 вересня

На Тадея було заведено прибирати льон. Спостерігали цього дня за погодою. Якщо на Тадея небо чисте і сонце світить ясно, то того ж можна було чекати ще на чотири тижні вперед.

Багато павутини – до тепла.

На Тадея сухо – весь вересень буде без дощів.

Багато жолудів вродило до цього дня – на Різдво буде багато снігу.

Миші зерно крадуть – до холодної та сніжної зими.

Кури линяють – зима буде теплою.

Верхівки беріз пожовкли – до ранньої осені. Якщо ж дерево знизу жовтіти почало, то "бабине літо" довгим буде.

pixabay.com

Іменини 3 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 3 вересня, святкують: Ігнатій, Марфа, Олександр, Павло, Тадей.

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