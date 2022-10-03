3 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

3 жовтня 2022 року – понеділок. 222-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 89 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

3 жовтня - Всесвітній день запобігання булінгу (World Day Of Bullying Prevention). Булінг - це цькування, яке розповсюджене в школі, на роботі і навіть вдома. Він призводить до психічних та емоційних травм, а тому повинен бути вчасно зупинений.

Також 3 жовтня - Всесвітній день поширення інформації про дислексію. Починається з першим повним тижнем жовтня. Ця подія була створена за ініціативи Міжнародної асоціації з дислексії. А заходи завжди спрямовані на те, щоб закликати людей терпляче ставитися до тих, хто може повільно читати.

А ще 3 жовтня - починається Тиждень захисту тварин. Проводиться щорічно від першого повного тижня жовтня. Заснований комітетом IVSA (SCAW). Головна мета - навчити людей любити тварин та ставитися до них із повагою.

3 жовтня - Всесвітній день смузі. Свято було створене 2015 року. Його ініціатором виступив консультант щодо здорового харчування, токсиколог Рей Мехта. Головна мета дня - донести до людей важливість здорового харчування.

Також 3 жовтня - Всесвітній день грибників. Це неофіційне свято, але любителі "тихого полювання" його дуже люблять святкувати. Сьогодні можна піти по гриби і провести час на свіжому повітрі.

А ще 3 жовтня - Міжнародний день лікаря. Вперше слово "лікар" з'явилося у Оксфордському словнику англійскої мови 1400 року.

3 жовтня - Міжнародний день житла (World Habitat Day). Щороку припадає на перший понеділок жовтня. Його започаткували, щоб розв'язати проблеми, які можуть виникати в умовах проживання людей в різних населених пунктах. Свято було створене ще 1986 року.

Також 3 жовтня - Всесвітній день архітектора і архітектури. Започаткували його 1985 року і відтоді він щороку припадає на перший понеділок жовтня. Проєктування будинку вимагає врахування великої кількості чинників, а тому роботу архітектора важко переоцінити.

А ще 3 жовтня - День техніків. Спочатку цей день започаткували, щоб допомогти старшокласникам отримати освіту, яка б дозволила продовжити кар'єру в технічній сфері. Заснували його 1998 року за ініціативи мереж CNET. Однак, тепер цього дня також вітають всіх техніків з професійним святом.

Яке сьогодні, 3 жовтня, церковне свято

3 жовтня - день пам'яті великомученика Євстафія Плакиди, дружини його Феопистії та синів Агапія та Феописта / Фото: commons.wikimedia.org

3 жовтня в церковному календарі – день пам'яті великомученика Євстафія Плакиди, дружини його Феопистії та синів Агапія та Феописта. Своїм життям мученик показав, якою повинна бути любов до Бога. Він був воєначальником за імператорів Траяна і Тита. Прийняв християнство та охрестив всю свою сім'ю. Переніс чимало випробувань. А згодом він та вся його сім'я були піддані тортурам за віру в Христа.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 жовтня

Які сьогодні іменини: Іван, Василь, Михайло, Іларіон, Олександр, Олег, Теодор, Остап, Яна, Феодора, Тетяна.

Талісманом людини, народженої 3 жовтня є топаз. Дорогоцінний камінь, який з давніх давен цінувався людьми. З нього створювали різноманітні прикраси і ритуальні предмети. Вірили, що топаз приносить багатство і успіх.

В цей день народилися:

1852 рік — український художник-передвижник Киріак Костанді;

1881 рік — український академік, літературознавець та історик літератури Михайло Возняк;

1883 рік — видатна харків'янка, королева балету і актриса Іда Рубінштейн;

1886 рік — українська і американська дизайнерка одягу, авторка сценічних костюмів для кіно та балету Варвара Каринська;

1894 рік — український кобзар Конон Безщасний;

1896 рік — український літературознавець Агапій Шамрай;

1957 рік — українська письменниця Люко Дашвар;

1962 рік — український рок-музикант, вокаліст рок-гурту "Брати Гадюкіни" Сергій Кузьмінський;

1989 рік — український біатлоніст, лижник, призер Паралімпійських ігор Максим Яровий.

Що не можна робити в цей день

Не можна обманювати інших людей, тому що ваша брехня швидко відкриється.

Якщо ви раніше позичали сумку чи посуд і вирішили повернути - не варто повертати їх пустими.

Заборонено, щоб за столом одночасно сиділо 13 людей.

Народні прикмети і традиції на 3 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: дме південний вітер - до гарного врожаю і потепління;

на ялині низько ростуть шишки - будуть ранні морози;

сухий день - малосніжна зима;

з клена вже листя опало - буде сувора зима.

В народі 3 жовтня називали Астафій-вітряк. Наші предки проводили цього дня ритуали на хороший врожай. А ще запускали млин і починали молоти зерна.

Погода на сьогодні, 3 жовтня

Сьогодні, 3 жовтня, в Києві хмарно, майже весь день йтиме дрібний дощ. У Львові похмура погода, дрібний вранішній дощ може посилитися до середини дня. У Харкові хмарно, увесь день буде йти дощ. В Одесі хмарно з проясненнями, вдень можливий дрібний дощ.

Температура повітря в Києві +12 вдень та +9 вночі. У Львові +10 вдень та +8 вночі. У Харкові +13 вдень та +9 вночі. В Одесі +18 вдень та +13 вночі.

Пам’ятні дати 3 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 3 жовтня: