3 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

3 жовтня 2022 року – понеділок. 222-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 89 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
3 жовтня - Всесвітній день запобігання булінгу (World Day Of Bullying Prevention). Булінг - це цькування, яке розповсюджене в школі, на роботі і навіть вдома. Він призводить до психічних та емоційних травм, а тому повинен бути вчасно зупинений.
Також 3 жовтня - Всесвітній день поширення інформації про дислексію. Починається з першим повним тижнем жовтня. Ця подія була створена за ініціативи Міжнародної асоціації з дислексії. А заходи завжди спрямовані на те, щоб закликати людей терпляче ставитися до тих, хто може повільно читати.
А ще 3 жовтня - починається Тиждень захисту тварин. Проводиться щорічно від першого повного тижня жовтня. Заснований комітетом IVSA (SCAW). Головна мета - навчити людей любити тварин та ставитися до них із повагою.
3 жовтня - Всесвітній день смузі. Свято було створене 2015 року. Його ініціатором виступив консультант щодо здорового харчування, токсиколог Рей Мехта. Головна мета дня - донести до людей важливість здорового харчування.
Також 3 жовтня - Всесвітній день грибників. Це неофіційне свято, але любителі "тихого полювання" його дуже люблять святкувати. Сьогодні можна піти по гриби і провести час на свіжому повітрі.
А ще 3 жовтня - Міжнародний день лікаря. Вперше слово "лікар" з'явилося у Оксфордському словнику англійскої мови 1400 року.
3 жовтня - Міжнародний день житла (World Habitat Day). Щороку припадає на перший понеділок жовтня. Його започаткували, щоб розв'язати проблеми, які можуть виникати в умовах проживання людей в різних населених пунктах. Свято було створене ще 1986 року.
Також 3 жовтня - Всесвітній день архітектора і архітектури. Започаткували його 1985 року і відтоді він щороку припадає на перший понеділок жовтня. Проєктування будинку вимагає врахування великої кількості чинників, а тому роботу архітектора важко переоцінити.
А ще 3 жовтня - День техніків. Спочатку цей день започаткували, щоб допомогти старшокласникам отримати освіту, яка б дозволила продовжити кар'єру в технічній сфері. Заснували його 1998 року за ініціативи мереж CNET. Однак, тепер цього дня також вітають всіх техніків з професійним святом.
Яке сьогодні, 3 жовтня, церковне свято
3 жовтня в церковному календарі – день пам'яті великомученика Євстафія Плакиди, дружини його Феопистії та синів Агапія та Феописта. Своїм життям мученик показав, якою повинна бути любов до Бога. Він був воєначальником за імператорів Траяна і Тита. Прийняв християнство та охрестив всю свою сім'ю. Переніс чимало випробувань. А згодом він та вся його сім'я були піддані тортурам за віру в Христа.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 жовтня
Які сьогодні іменини: Іван, Василь, Михайло, Іларіон, Олександр, Олег, Теодор, Остап, Яна, Феодора, Тетяна.
Талісманом людини, народженої 3 жовтня є топаз. Дорогоцінний камінь, який з давніх давен цінувався людьми. З нього створювали різноманітні прикраси і ритуальні предмети. Вірили, що топаз приносить багатство і успіх.
В цей день народилися:
- 1852 рік — український художник-передвижник Киріак Костанді;
- 1881 рік — український академік, літературознавець та історик літератури Михайло Возняк;
- 1883 рік — видатна харків'янка, королева балету і актриса Іда Рубінштейн;
- 1886 рік — українська і американська дизайнерка одягу, авторка сценічних костюмів для кіно та балету Варвара Каринська;
- 1894 рік — український кобзар Конон Безщасний;
- 1896 рік — український літературознавець Агапій Шамрай;
- 1957 рік — українська письменниця Люко Дашвар;
- 1962 рік — український рок-музикант, вокаліст рок-гурту "Брати Гадюкіни" Сергій Кузьмінський;
- 1989 рік — український біатлоніст, лижник, призер Паралімпійських ігор Максим Яровий.
Що не можна робити в цей день
- Не можна обманювати інших людей, тому що ваша брехня швидко відкриється.
- Якщо ви раніше позичали сумку чи посуд і вирішили повернути - не варто повертати їх пустими.
- Заборонено, щоб за столом одночасно сиділо 13 людей.
Народні прикмети і традиції на 3 жовтня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:
- дивилися, який сьогодні день: дме південний вітер - до гарного врожаю і потепління;
- на ялині низько ростуть шишки - будуть ранні морози;
- сухий день - малосніжна зима;
- з клена вже листя опало - буде сувора зима.
В народі 3 жовтня називали Астафій-вітряк. Наші предки проводили цього дня ритуали на хороший врожай. А ще запускали млин і починали молоти зерна.
Погода на сьогодні, 3 жовтня
Сьогодні, 3 жовтня, в Києві хмарно, майже весь день йтиме дрібний дощ. У Львові похмура погода, дрібний вранішній дощ може посилитися до середини дня. У Харкові хмарно, увесь день буде йти дощ. В Одесі хмарно з проясненнями, вдень можливий дрібний дощ.
Температура повітря в Києві +12 вдень та +9 вночі. У Львові +10 вдень та +8 вночі. У Харкові +13 вдень та +9 вночі. В Одесі +18 вдень та +13 вночі.
Пам’ятні дати 3 жовтня
Календар важливих подій в Україні та світі за 3 жовтня:
- 382 рік — римський імператор Феодосій I виділяє землі Фракії для поселення вестготів;
- 1533 рік — жителі села під Віттенбергом (Священна Римська імперія німецької нації) продають все майно у зв'язку з прогнозованим проповідником М. Штихелем кінцем світу;
- 1621 рік — перемога війська під проводом П. Сагайдачного під Хотином;
- 1863 рік — президент США А. Лінкольн оголошує кожен останній четвер листопада Днем подяки;
- 1866 рік — за Віденським договором Австрійська імперія віддає Королівству Італія Венецію;
- 1875 рік — у Цинциннаті відкривають перший в США єврейський коледж;
- 1906 рік — міжнародним сигналом лиха затверджують сигнал SOS (раніше діяв сигнал CQD);
- 1917 рік — у Чигирині розпочинається Всеукраїнський з'їзд козацтва, під час якого затверджують статут організації й обирають її Генеральну раду на чолі з Павлом Скоропадським;
- 1925 рік — відкривають Харківський державний театр опери та балету;
- 1926 рік — У Празі розпочинається Перший український науковий з'їзд;
- 1929 рік — Королівство сербів, хорватів і словенців набуває офіційної назви Югославія;
- 1932 рік — Королівство Ірак отримує повну незалежність від Великої Британії;
- 1935 рік — розпочинається італійсько-абіссинська війна;
- 1942 рік — німці вперше випробовують ракету Фау-2;
- 1945 рік — створюють Всесвітню федерацію профспілок;
- 1945 рік — У віці 10 років Елвіс Преслі бере участь у конкурсі юних талантів і отримує другий приз;
- 1952 рік — Велика Британія проводить випробування своєї першої ядерної бомби;
- 1952 рік — у Лос-Анджелесі роблять перший відеозапис на магнітну стрічку;
- 1973 рік — пам'ятник видатній українській поетесі Лесі Українці відкривають в Києві;
- 1990 рік — завершується процес об'єднання Східної і Західної Німеччини, щорічно відзначається як День Німецької єдності;
- 2003 рік — філософ, доцент кафедри культури ЛНУ ім. Івана Франка, Станіслав Шендрик вчиняє акт самоспалення на знак протесту проти незаконного продажу міською владою земельної ділянки, яка належала йому згідно із судовим рішенням;
- 2013 рік — Україна стає асоційованим членом CERN.