3 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

3 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня понад 150 років тому у США було засновано День подяки.

Який сьогодні день

У неділю, 3 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день сільськогосподарської техніки. У Німеччині цього дня святкують День Німецької єдності (1990), у Південній Кореї - День Заснування Нації.

Пам'ятні дати 3 жовтня

1863 — Президент США А. Лінкольн оголосив кожен останній четвер листопада Днем подяки.

1906 — Міжнародним сигналом лиха був затверджений сигнал SOS (раніше діяв сигнал CQD).

1925 — Відкрили Харківський державний театр опери та балету.

1929 — Королівство сербів, хорватів і словенців набуло офіційної назви Югославія.

1932 — Королівство Ірак отримало повну незалежність від Великої Британії.

1952 — Велика Британія провела випробування своєї першої ядерної бомби.

1952 — У Лос-Анджелесі зроблений перший відеозапис на магнітну стрічку.

1973 — Пам'ятник видатній українській поетесі Лесі Українці відкрито в Києві.

Церковне свято сьогодні 3 жовтня

3 жовтня православна церква вшановує пам'ять великомученика Євстафія Римського. Він був воєначальником при імператорі Титі і Траяні. Євстафій вирішив прийняти християнство після того, як під час полювання побачив між рогами оленя образ розп'ятого Спасителя. Разом з ним хрестилися його дружина Феописта і двоє їхніх синів. Євстафію випала важка доля: його слуги померли, худоба упала, а сам він був розлучений з дружиною і дітьми.

Перенісши випробування без нарікання, чоловік знову возз'єднався з рідними, а пізніше імператор Траян закликав його в якості воєначальника. При наступному правителі, Адріані, який влаштував велике язичницьке свято, Євстафій відмовився принести жертви ідолам. Розгніваний імператор стратив християнина.

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Що не можна робити цього дня​​​

Сьогодні не можна струшувати воду з вимитих рук.

Не варто робити подарунки цього дня.

Заборонено збиратися за загальним столом 13 осіб одночасно.

Сьогодні не можна йти в ліс, бо можна легко заблукати.

Прикмети на 3 жовтня

На Русі святого Євстафія іменували вітряком, а цей день називали Астафієви вітри. "Вітряк дме всяк", - говорили люди. По тому, як дме вітер, судили про погоду: якщо з півночі - до холоднечі, з півдня - до тепла, із заходу - до дощу, зі сходу - до ясних днів. Південний вітер також обіцяв добрий урожай озимих. Дивилися і на інші прикмети: якщо в цей день тепло, і летить павутина, значить, сніг випаде ще нескоро. А ось якщо шишки на ялинках виросли низько, потрібно було чекати ранніх морозів.

Зазвичай 3 жовтня було заведено рубати капусту, оскільки вважали, що саме зараз капуста – найсмачніша.

Також в цей день відзначали свято мельників, оскільки в цей день практично завжди дув сильний вітер, а млини працювали саме з допомогою цієї стихії.

УНІАН

Павутина 3 жовтня літає і туман стоїть – осінь буде теплою, а зима настане нескоро.

Багато шишок на нижніх гілках ялин – чекай ранніх морозів.

Якщо шишок більше вгорі, то, відповідно до прикмет, холодним буде кінець зими.

Іменини 3 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні, 3 жовтня, святкують: Василь, Єфрем, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Тетяна, Федір.

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