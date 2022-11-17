30 000 кг гуманітарної допомоги привезла на деокуповану Херсонщину «Українська команда»

Волонтери «Української команди» приїхали на нещодавно деокуповану Херсонщину з гуманітарним вантажем і привезли 30 тонн продуктів харчування та медикаментів.

Відео з центральної площі Херсону «Українська команда» опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні на Херсонщині - справжня гуманітарна криза. Волонтери «Української команди» одними з перших приїхали у Херсон для доставки так потрібного людям гуманітарного вантажу. Це медикаменти, які поїдуть у центральну лікарню. Це продукти харчування, в тому числі тривалого зберігання, а також хліб. Загалом 30 тонн», - повідомив волонтер «Української команди» Орест Криштафович.

Також велика частина вантажу призначена для українських військових, які звільняли Херсон, а зараз зачищають території області від залишків російських військ.

«Наша «Українська команда» уже не вперше вирушає одразу, оперативно на деокуповані території для допомоги українцям. Ми і далі будемо працювати і обов’язково переможемо. Слава Україні!» - наголосив Орест Криштафович.

Як повідомлялося, «Українська команда» в межах всеукраїнської акції «Тепло на фронт» організувала збір коштів та забезпечила бандерпечами понад 10 тисяч воїнів на передовій.