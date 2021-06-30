30 червня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

30 червня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня - День соцмереж.

Який сьогодні день

30 червня — Міжнародний день астероїда, Міжнародний день парламентаризму, Міжнародний день боротьби зі сколіозом, День соціальних мереж.

Міжнародний день астероїда

Свято щорічно відзначається 30 червня, починаючи з 2017 року. Воно було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН задля привернення уваги широких верств населення до небезпеки падіння астероїда на Землю.

За статистикою Земля страждає від впливу космічних об’єктів, розміром з футбольне поле, приблизно раз в 2 000 років. Приблизно один раз на рік в атмосферу Землі потрапляє метеорит розміром з автомобіль (це крихітний шматок астероїда). В результаті його падіння звичайно виходить гарна вогненна куля і такий метеороид зазвичай згорає до того, як досягнути поверхні Землі.

День соціальних мереж

Перший інтернет-сайт, який пропонував можливості роботи із соціальними мережами, створили у 1995 році. Ним став classmates.com. За ним в 1997 році з’явився SixDegrees.com.

Наразі існує більш ніж 200 сайтів з можливостями організації соціальних мереж. Популярність цих сайтів постійно зростала, і в 2005 році було більше переглядів сторінок сайту MySpace, аніж сайту Google. У 2004 році була створена найбільша на сьогоднішній день соціальна мережа у світі — Facebook.

Три мільярди людей в усьому світі, тобто близько 40% населення, користуються соціальними мережами в інтернеті. В середньому люди витрачають на них дві години щодня.

День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Емілія, Ізмаїл, Максим, Мануїл, Пелагея, Савелій.

Яке православне (християнське) свято сьогодні

30 червня — православні вшановують пам'ять мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. Преподобного Ананії.

Мученики Мануїл, Савел та Ісмаїл

Мануїл, Савел та Ісмаїл були рідними братами і походили з родини знатного перса-язичника. Їхня мати була християнкою і виховала синів у своїй вірі, вони були хрещені пресвітером Евноіком. У зрілому віці вони були зараховані до війська гіренского царя Адамундара.

Брати були послані до імператора Юліана для мирних переговорів щодо прикордонних справ. Вони були прийняті з пошаною, але під час язичницького свята в Халкідоні відмовилися взяти в ньому участь, що викликало гнів Юліана. Після відмови братів відректися від християнської віри вони були піддані тортурам.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

За тиждень до Івана Купала (7 липня) святкували ярилки — свято, присвячене богові сонця Ярилу. В цей день на березі річки або озера розводили багаття і варили яйця: вважалося, що чим більше їх звариш, тим краще будуть нестися кури. З них вже вдома готували різноманітні страви.

Прикмети:

Гроза 30 червня – буде гарний урожай

Якщо латаття 30 червня не піднялося з води приблизно до 9 години – чекай похолодання і негоди

Не можна виходити з дому ввечері – забере нечисть

Вечірня веселка видно на небі 30 червня – погода буде гарна.

Що не можна робити цього дня

Вважалося, що 30 червня нечиста сила до хати підходить, намагається переманити, потягти людину. Без потреби не потрібно цього дня виходити з дому.

Також наші предки на Мануйла нічого не віддавали з дому і нікому не давали грошей як позику. Вважалося, що це до злиднів.

Не можна виносити сміття з житла і скаржитися на свої біди і нещастя, інакше ситуація посилиться.

Сон з 29 на 30 червня виповниться через місяць. Якщо цього не відбудеться, то не варто чекати його виконання в майбутньому. Розповідати про те, що вам приснилося нікому не можна. Сновидіння, побачене вдень 30 червня, віще, але втілиться в життя воно не скоро.

Що сталося цього дня

1520 — іспанські конкістадори стратили імператора ацтеків Монтесуму II

1876 — Князівство Сербія та Князівство Чорногорія оголосили війну Османській імперії.

1894 — відкритий найзнаменитіший лондонський міст — Тавер-бридж

1908 — в Одесі пройшов перший у Російській імперії польот на аеростаті

1910 — закінчено укладання телефонного кабелю між Європою і Південною Америкою

1934 — "ніч довгих ножів" — лідер націонал-соціалістів Адольф Гітлер знищив небажаних друзів і ненависних ворогів-соратників (Рема, фон Шлейхера, Штрассера та ін.). Піднесення СС над СА

1941 — Українські Національні збори у Львові проголосили Акт відновлення Української Держави й створили Українське Державне Правління під проводом Ярослава Стецька

1945 — Президія Верховної Ради СРСР своїм указом перетворила Кримську АРСР на Кримську область у складі РРФСР

1947 — у Мюнхені відновило роботу Наукове товариство імені Тараса Шевченка, перенесене зі Львова.

1991 — у Сімферополі закінчилася перша сесія Курултаю кримських татар, на котрій був сформовано Національний меджліс на чолі з Мустафою Джемілєвим

1992 — прийнятий закон про поділ повноважень між державними органами України й Автономною Республікою Крим

2013 — почався антиміліцейський протест у селищі Врадіївка

Хто народився цього дня

1907 — Роман Шухевич (Тарас Чупринка), український політичний і державний діяч, військовик. Член галицького крайового проводу ОУН. Командир з боку українців українського військового підрозділу "Нахтігаль", генерал-хорунжий, головнокомандувач Української повстанської армії, голова Секретаріату УГВР.

1911 — Чеслав Мілош, польський поет, прозаїк, перекладач, есеїст, літературознавець, лауреат Нобелівської премії з літератури 1980 року.

1914 — Володимир Челомей, український вчений механік, генеральний конструктор радянської ракетно-космічної техніки.

1964 — Мартін Вайнек, австрійський актор театру і кіноактор, відомий, перш за все, роллю інспектора Фріца Кунца в телесеріалі "Комісар Рекс"; також виробник вин

1966 — Майк Тайсон, чемпіон світу з боксу у 1986—90, наймолодший серед професіоналів-важковаговиків

Майк Тайсон / instagram.com/miketyson

1975 — Ральф Шумахер, німецький автогонщик, пілот Формули-1.

1985 — Майкл Фелпс, американський плавець, єдиний в історії спорту 14-разовий олімпійський чемпіон, 8-разовий чемпіон на одній олімпіаді

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