30 липня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

30 липня 2022 року – субота. 157-й день війни Росії проти України. 211-й день року. Яке сьогодні, 30 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

30 липня - Міжнародний день дружби. Заснований Генеральною асамблеєю ООН 2011 року. Ще з античних часів філософи почали аналізувати та описувати дружбу. Наприклад, Арістотель зміг навіть виділити три типи - заради вигоди, для взаємного задоволення та заснована на спільних цінностях. Це - чудова можливість привітати своїх друзів та подарувати їм теплі слова.

А ще 30 липня - День свекра. Маловідома, але позитивна сімейна подія. Свекр - родич, якого жінка отримує після заміжжя (батько чоловіка). Головна мета дня - привернути увагу до важливої ролі свекра.

Також 30 липня - День книги в м'якій обкладинці. Нетипова та маловідома подія, яка була створена, щоб довести - книги в м'якій обкладинці можуть бути дуже зручними. Вони відрізняються меншою вартістю та дуже гнучкі.

30 липня - Всесвітній день вишивки. Неофіційна подія, яка була створена "Broderiakademin, BRAK" 2011 року. Вишивка вважається давнім рукодільним мистецтвом, яке основується на прикрашенні матеріалу різними візерунками.

А ще 30 липня - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Дата була започаткована Організацією Об'єднаних Націй 18 грудня 2013 року. Її мета - привернути увагу та підвищити поінформованість людства щодо важливої проблеми, яка існує навіть в наші часи.

Такоже 30 липня - Мусульманський Новий рік. Мусульмани ведуть відлік часу від Хіджри, коли пророк Мухамед з першими мусульманами переселився до Мекки (виїхавши з Медіни). Це був 622 рік. У мусульман рік триває на 11-12 днів менше, ніж у християн. Кожна нова доба починається після заходу сонця, тому що використовується місячний календар. А тому дата початку року завжди змінна. Вона починається з місяцем Мухарам та щороку визначається за допомогою астрономічних розрахунків.

30 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

30 липня - день пам'яті великомучениці Марини / Фото: commons.wikimedia.org

30 липня в церковному календарі – день пам'яті великомучениці Марини. Марина (Маргарита) - свята, мучениця та діва-християнка з Риму. Про її життя практично немає точних відомостей. Однак відомо, що загинула дівчина під час правління імператора Діоклетіана. VIII століття частину мощей святої було перенесено до Константинополя.

Пам’ятні дати 30 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 30 липня:

1419 рік — Празька дефенестрація, коли гусити вбили членів міської ради Праги;

1502 рік — Христофор Колумб вперше зустрічає представників народу майя;

1793 рік — у Канаді починається будівництво Йорка (тепер Торонто);

1895 рік — у Львові відкривають музей Наукового Товариства імені Т.Шевченка;

1900 рік — у Британії забороняють дитячу працю в шахтах;

1920 рік — створили Українську Військову Організацію під проводом Євгена Коновальця;

1956 рік — на американських доларах з'являється знамените гасло "In God We Trust";

1974 рік — Квебек оголошує французьку мову єдиною офіційною;

1984 рік — на телеканалі NBC починається показ серіалу "Санта-Барбара";

2016 рік — американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснює перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута.

30 липня: яке сьогодні народне свято

В народі 30 липня називали Маринин день. Цього дня часто йдуть сильні грозові дощі, тому наші предки дуже боялися пожеж, які могли початися через блискавку. Святу Марину вважали покровителькою рибалок. Адже її ім'я перекладається як "морська".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 липня

Які сьогодні іменини: Леонід, Лазар, Петро, Людмила, Вероніка, Марина, Маргарита.

30 липня народилися:

1872 рік — український хірург Олексій Кримов;

1884 рік — українська художниця Софія Налепинська-Бойчук;

1912 рік — український художник Євген Волобуєв;

1914 рік — видатний український хоровий диригент і педагог Павло Муравський;

1928 рік — український живописець Богдан Жружинець;

1972 рік — український кінорежисер, актор, оператор, продюсер, музикант і скульптор Олесь Санін.

Погода на 30 липня

30 липня в Києві похмура погода, без опадів. У Львові небо з самого ранку затягнеться хмарами, без опадів. У Харкові хмарно, опадів не передбачається. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +28 вдень та +18 вночі. У Львові +29 вдень та +15 вночі. У Харкові +27 вдень та +16 вночі. В Одесі +29 вдень та +22 вночі.