30-річний чоловік у Карпатах зірвався з гори і дивом вижив після падіння з 80-метрової висоти: фото

30-річний чоловік у Карпатах зірвався з гори і дивом вижив після падіння з 80-метрової висоти: фото

У Карпатах чоловіку вдалося вижити після падіння з 80-метрової висоти.

30-річний житель селища Ясіня Рахівського району Закарпатської області під час проходження туристичного маршруту на полонині Драгобрат, поблизу гори Близниця, зірвався зі снігового карнизу, внаслідок чого впав з 80-метрової висоти. На щастя, чоловіка вдалося врятувати.

Про це сьогодні, 14 червня, повідомили у персслжбі ДСНС Закарпаття.

"Учора до надзвичайників о 15:43 надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту на полонині Драгобрат, поблизу гори Близниця, травмувався та потребує допомоги місцевий житель. Про це у телефонному режимі повідомили друзі, які були поруч, коли чоловік зірвався зі снігового карнизу й полетів донизу метрів 80", - йдеться у повідомленні.

30-річний чоловік дивом вижив після падіння з 80-метрової висоти у Карпатах / Фото: ДСНС у Закарпатській області

На допомогу на спецавтомобілях на місце події прибули гірські рятувальники та волонтери. Близько 17:00 год. вони добралися до травмованого, надали йому домедичну допомогу та транспортували до селища Ясіня, де й передали його фахівцям екстреної медичної допомоги.

30-річний чоловік дивом вижив після падіння з 80-метрової висоти у Карпатах / Фото: ДСНС у Закарпатській області

"Гори – це не лише краса і велич, але й небезпека. У цьому мав нагоду переконатися 30-річний мешканець смт Ясіня Рахівського району, котрий за необачність у Карпатах ледве не заплатив власним життям. На щастя, гірські рятувальники прийшли на допомогу вчасно – людину врятовано. Ось що значить "народитися у сорочці", - зазначили в ДСНС.

30-річний чоловік дивом вижив після падіння з 80-метрової висоти у Карпатах / Фото: ДСНС у Закарпатській області

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