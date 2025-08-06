30 років інновацій: як Печерська міжнародна школа формує глобальних лідерів майбутнього

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Місце, де кожен як вдома

Девіз PSI, «A place where we belong», відображає головну цінність закладу: створення безпечного та інклюзивного середовища, де кожна дитина може розкрити свій потенціал.

Навчальний процес у школі суттєво відрізняється від традиційного підходу. Керівник початкової школи та садочку, координатор програми IB PYP Браян Реардон зазначає:«Ми зосереджені на створенні міцних стосунків і прозорій комунікації між усіма учасниками освітнього процесу. Ми активно залучаємо батьків до навчання, пропонуючи різноманітні формати взаємодії, включно з онлайн-системою Toddle, що забезпечує глибоке розуміння щоденного прогресу»

Печерська міжнародна школа реалізує три програми Міжнародного бакалаврату, забезпечуючи комплексний підхід:

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Primary Years Programme. Навчання через гру та дослідження

Middle Years Programme. Учні мають більше самостійності, взаємодіють з різними викладачами, беруть участь у дискусіях, досліджують гіпотези, експерименти.

Diploma Programme. Учні обирають предмети з поглибленим рівнем вивчення відповідно до власних інтересів. Програма включає написання розгорнутого есе, курс «Теорія знань» та програму CAS (Creativity, Activity, Service).

Майбутнє вашої дитини тут

Диплом Міжнародного бакалаврату, який отримують випускники PSI, цінується провідними університетами у понад 90 країнах світу. Випускники успішно вступають до найпрестижніших закладів.

У PSI працює 56% міжнародного викладацького складу, 77% мають післядипломну освіту. Основною мовою викладання є англійська. Крім того, школа підтримує вивчення української, французької та іспанської мов.

Курс «Теорія знань» важливий елемент, тут учні обговорюють філософські ідеї, аналізують тексти та вчаться розглядати проблеми з різних перспектив.

Однією з особливостей PSI є суспільно орієнтоване навчання.

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Координаторка Тетяна Ісакова зазначає: «У нашій школі ми глибоко віримо в силу суспільно орієнтованого навчання. Це не просто слова, це дія, що змінює світ. Наші учні, як у проєкті «Діти світу — дітям України», вчаться перетворювати співчуття на конкретну допомогу, організовуючи підтримку для тих, хто цього найбільше потребує. Це виховує не лише громадянську відповідальність, а й дає їм зрозуміти, що справжня зміна починається з особистого внеску, як і сказали наші лідери: Ми хочемо бути тією зміною, яку прагнемо бачити у світі»

Будуємо майбутнє разом

Директор школи Трей Холланд: «Найбільшим досягненням PSI за ці три десятиліття є створення школи, яка своїм існуванням, цінностями та історією втілює образ України як гордої незалежної держави. Ми пережили багато важливих моментів історії, від революції до демократичного самовизначення, і навіть в умовах екзистенційних криз та постійних загроз, ми й далі живемо з вірою в наше світле майбутнє. Наші спільні цілі та погляди на майбутнє є тим, що робить нас незламними та гордими, як у житті школи, так і в житті України».

Шановні батьки, запрошуємо розпочати новий навчальний рік разом з нами. Комплексний вступний процес триває до 3-х тижнів, але ми готові приймати нових учнів протягом усього року за наявності вільних місць. Активна вступна кампанія стартує у грудні-січні.

День відкритих дверей відбудеться 16 серпня. Реєструйтесь: https://enrol.psi.kyiv.ua/open-house