30 років на фармринку: як «БаДМ» турбується про здоров’я українців

Компанія «БаДМ» – національний дистриб’ютор фармацевтичного ринку України. Заснована в 1994 році, у вересні компанія відзначає 30-річчя. За даними компанії, сьогодні майже кожен 2-й товар на полицях аптек України забезпечує «БаДМ».

Мільйони українських споживачів мають право отримувати якісні ліки з дотриманням міжнародних стандартів сертифікації GDP. «БаДМ» забезпечує лікарськими засобами та виробами медичного призначення понад 18 000 аптек та медичних закладів по всій території України. В асортиментному портфелі компанії 15 000 SKU фармацевтичної продукції. З 2012-го аптечні склади «БаДМ» успішно підтверджують відповідність вимогам міжнародної дистрибуції та сертифікації GDP.

5,5 мільярдів гривень податків і зборів сплатила компанія «БаДМ» до держбюджету від початку повномасштабного вторгнення. За 1 півріччя 2024 року сума сплачених податків і зборів зросла на 9% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Команда «БаДМ» об’єднує майже 3000 співробітників у різних регіонах України. Кожен другий співробітник працює в компанії понад три роки – це більше 50% усієї команди. Щодня працівники «БаДМ» втілюють у життя важливу роль: забезпечення українців якісними лікарськими засобами.

30 років професійного шляху «БаДМ» – вік зрілого досвіду та стабільності. Площа першого складу становила всього 70 кв. м. Сьогодні безперебійну роботу дистрибуції забезпечують аптечні склади європейського зразка загальною площею 60 000 кв. м по всій території України.

В.о. Генерального директора ТОВ "БаДМ" Дмитро Бабенко зазначає: «Компанія має чітку стратегію масштабування. Вже розпочато будівництво нових роботизованих логістичних комплексів у різних регіонах України. Після завершення проєкту загальна площа аптечних складів «БаДМ» збільшиться до 120 000 квадратних метрів».

З перших днів війни «БаДМ» інвестує у відновлення бізнес-процесів. 45% складських потужностей компанії було втрачено в перші тижні та місяці повномасштабного вторгнення. Але професійна команда «БаДМ» впевнено проходила серйозні іспити.

Вже у 1 півріччі 2022-го відкрито новий аптечний склад у Київській області, замість повністю зруйнованого під час окупації логістичного комплексу. У Львові та Вінниці було відкрито додаткові розподільчі центри.

Сучасний аптечний склад у Полтаві втрачено через атаку шахедів. Але у 2023 році у Харкові відновлено на 100% роботу структурного підрозділу, який взяв на себе забезпечення Харківської, Сумської, Донецької та Полтавської областей.

У 2023 році компанія «БаДМ» ініціювала благодійний проєкт «Фармсила» у партнерстві з благодійним фондом «Оптивіта Україна». З метою об’єднати провідні мережі аптек, фармацевтичних виробників і дистриб’юторів для надання спільної підтримки ЗСУ. Тільки за 1 півріччя 2024 року в гарячі точки фронту передано понад 1200 FPV-дронів.

30 років фармацевтичний дистриб’ютор «БаДМ» піклується про здоров’я українців. Компанія надає бізнес-партнерам сервіс європейського рівня та забезпечує лікарськими засобами аптеки й медичні заклади по всій території України.