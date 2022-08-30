30 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

30 серпня 2022 року – вівторок. 188-й день війни Росії проти України. 242-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

30 серпня - Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Викрадення осіб та залякування їхніх родичів - це стратегія терору. 21 грудня 2010 року Генеральна Асамблея ООН підписала резолюцію, якою висловила глибоку стурбованість зростанням кількості людей, яких викрадають в різних країнах світу. Міжнародний день жертв насильницьких зникнень було також встановлено 2010 року.

Також 30 серпня - День іграшки-пружинки "Слінки". Ця іграшка була дуже популярною серед дітей в 1990-х роках. Її називали "пружиною", яка вміє крокувати сходами. Винайшли іграшку випадково. 1943 року випускник університету Пенсильванії інженер Томсон Джеймс, перебуваючи на службі військово-морського флоту США під час Другої світової війни, досліджував роботу гвинтових пружин для підвищення заходів безпеки моряків на кораблі.

А ще 30 серпня - День народження електричного порохотяга. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1901 року англієць Губерт Сесіл Бут запатентував свій новий винахід - порохотяг. Створити новий прилад його надихнув пристрій, за допомогою якого з сидінь здували пил. Губерт подумав, що намагато ефективніше пил не здувати, а саме всмоктувати.

30 серпня - Міжнародний день китової акули. Вони є найбільшими серед представників родини акул, а ще - найбільшими рибами на планеті. Проте, на відміну від своїх родичів, ці хижаки для людини повністю безпечні. Їхньою здобиччю є морський планктон, як у китів.

Яке сьогодні, 30 серпня, церковне свято

30 серпня - день пам'яті мученика Мирона / Фото: Pexels

30 серпня в церковному календарі – день пам'яті мученика Мирона. Він був пресвітером у Греції в III столітті. Відрізнявся лагідним ставленням до людей, однак також був дуже мужнім. Одного разу на Різдво його схопив місцевий правитель Антипатр. Святого піддали страшним катуванням, повісили та стругали його тіло ножами. Потім кинули до розжареної печі, але Господь вберіг мученика.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 серпня

Які сьогодні іменини: Павло, Олексій, Пимен, Мирон, Пилип.

Талісманом людини, народженої 30 серпня є карнеол. В давнину вважали, що цей камінь допомагає тим, хто соромиться, виступати на публіці, а стародавні воїни носили його на шиї, щоб отримати фізичну силу та хоробрість. В Стародавньому Єгипті карнеол називали "обрамленням Сонця".

В цей день народилися:

1922 рік — український поет-гуморист і сатирик Павло Глазовий;

1926 рік — український історик Микола Ляхович;

1937 рік — українська акторка театру і кіно Лариса Кадочнікова;

1948 рік — професор, громадський діяч, президент-засновник Міжнародного громадського Руху "До Здоров'я через Культуру" Віктор Скумін.

Що не можна робити в цей день

Не варто йти на цвинтар та поминати.

Не можна задивлятися в дзеркало, тому що залишитесь без краси.

Не варто грати весілля, свататися.

Народні прикмети і традиції на 30 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: гарна погода означає, що весна буде ранньою;

птахи вже полетіли у вирій - чекайте на похолодення;

захід в хмарах - найближчими днями буде непогода;

роса і туман вранці - на гарну погоду.

В народі 30 серпня називали Удовині помочі. Цього дня спалювали старі речі, щоб вигнати хвороби та скорботи. А маленьких дітей намагалися облити холодною водою з відра, щоб загартувати організм.

Погода на сьогодні, 30 серпня

Сьогодні, 30 серпня, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові похмуро, опадів не передбачається. У Харкові вдень хмарно, з другої половини дня дощ з грозою, який закінчиться до вечора. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві +28 вдень та +20 вночі. У Львові +23 вдень та +12 вночі. У Харкові +31 вдень та +18 вночі. В Одесі +31 вдень та +21 вночі.

Пам’ятні дати 30 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 серпня: