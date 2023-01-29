30 січня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 30 січня, в православному календарі день пам’яті Антонія Великого. Жив преподобний у III-IV століттях, народився в благочестивій сім'ї, тому батьки виховували свого сина за Законами Божими. З дитинства мріяв Антоній про духовне життя. Коли виповнилося йому 20 років, батьки померли, а сестру свою він влаштував в інше житло. Сам же вирішив покинути мирське життя.

Якось почув він голос Христа, який сказав йому, що потрібно роздати все майно та слідувати за Господом. Антоній послухався. Після цього поїхав до пустелі, поселився поруч зі старцем у печері на березі річки Ніл. Там провів він у молитвах та пості багато років.

Духовного просвітління досягнув Антоній лише через 20 років. Тоді почали приходити до нього люди, які хотіли отримати благословення, зцілення від хвороб або просто залишитися жити поруч.

Провів на самоті Антоній 85 років, однак здалеку керував скитальцями, допомагав їм віднайти Господа в душі. Залишав свою пустелю двічі, щоб боротися з гоніннями за християнами. Помер 356 року. Його вважають родоначальником чернечого життя в пустелі.

Прикмети 30 січня

Народні прикмети 30 січня / Фото: Pexels

йде сніг — весна прийде пізно;

щебечуть голосно зранку синиці — буде похолодання;

виліз з норки кріт — в травні чекайте на морози;

висять довгі бурульки на врожайний для коренеплодів рік.

Що завтра не можна робити

30 січня за народними повір'ями не можна в'язати, шити, вишивати, прясти — це може стати причиною хвороб у рідних людей. Також не варто цього дня готувати будь-які страви з сочевиці та бобів, тому що можна накликати на себе біду.

Що можна робити завтра

Цього дня треба помолитися преподобному Антонію Великому, щоб він допоміг зцілитися від різних хвороб.

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