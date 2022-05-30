30 травня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

30 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

30 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

30 травня 2022 року – понеділок. 96-й день війни Росії проти України. 150-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

30 травня - День степу в Україні. Ініціаторами створення події були учасники міжрегіонального наукового семінару "Охорона степових ландшафтів Донецької та Луганської областей". Він відбувся 1 березня 2017 року. Створенню дня степу в Україні також посприяло святкування 90-річчя створення заповідника "Кам'яні могили", який вважається символом українського степу.

Також 30 травня - Міжнародний день обіймів вашої кішки. В США є окреме національне свято, яке святкують 4 червня. Цього дня всі любителі кішок можуть показати свою любов до них та міцно-міцно обійняти.

А ще 30 травня - День жіночої імансипації. Існує відразу дві версіх походження цієї події. Перша розповідає, що пам'ятну дату встановили на честь легендарної Жанни д'Арк, яка загинула 30 травня 1431 року. Згідно з іншою версією, цей день створили для вшанування подій, які відбулися в Німеччині 1932 року, коли проголосували за "Закон про юридичне положення жінок-чиновників".

30 травня - Всесвітній день боротьби проти астми і алергії. Пам'ятний день був заснований Всесвітньою організацією здоров'я, щоб привернути увагу громадськості до важливих проблем та розповісти людям про основні симптоми астми і алергії.

30 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

30 травня - день пам'яті апостола Андроніка та інших з ним / Фото: commons.wikimedia.org

30 травня в церковному календарі – день пам'яті апостола Андроніка та інших з ним. Він був апостолом з числа 70 та єпископом Паннонії. Андронік та його помічниця Юнія були родичами апостола Павла. Проповідував в інших країнах, навернув багато язичників на християнство. Також споруджував церкви, руйнував язичницькі храми, творив різні чудеса.

Пам’ятні дати 30 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 30 травня:

1431 рік — в Руані спалюють на кострі Жанну д'Арк;

1871 рік — відбувається падіння Паризької комуни;

1896 рік — у Нью-Йорку зафіксували першу в історії ДТП: велосипедист зламав ногу у зіткненні з автомобілем;

1913 рік — у Лондоні між Балканською коаліцією (туди входили: Болгарське царство, Королівство Сербія, Чорногорія та Королівство Греція) і Османською імперією підписується мирний договір, що завершував першу Балканську війну;

1921 рік — засновують Донецький гірничий технікум (від 1926 року — гірничий інститут);

1923 рік — у Празі засновують Українське історико-філологічне товариство на чолі з Дмитром Антоновичем;

1942 рік — авіація Великої Британії здійснює перший масовий наліт на Третій Рейх — в рейді брали участь близько тисячі літаків;

1980 рік — Папа Римський Іван Павло II відвідує Францію;

1982 рік — 16-м членом НАТО стає Іспанія;

1985 рік — у Франції на авіакосмічному салоні відбувається перший показ літака Ан-124 "Руслан";

2000 рік — у день похорону українського композитора Ігоря Білозора, який помер від травм, отриманих у бійці з російськими шовіністами, на вулиці Львова виходить понад 100 тисяч людей.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 травня

Які сьогодні іменини: Степан, Андронік, Євдокія, Єфросинія.

30 травня народилися:

1872 рік — українська поетеса, перекладачка, редакторка, педагогиня, діячка культурно-освітніх товариств у Галичині Костянтина Малицька;

1887 рік — український скульптор та художник Олександр Архипенко;

1915 рік — український пісняр, композитор легкого жанру, акордеоніст Богдан Весоловський;

1920 рік — український художник, мистецтвознавець і педагог Борис Піаніда;

1981 рік — український і бельгійський велосипедист Ігор Абакумов.

Погода на 30 травня

30 травня в Києві хмарно, з самого ранку йтиме сильний дощ, який може вдень послабшати і знову набрати силу увечері. У Львові похмуро, вночі дрібний дощ, який до ранку закінчиться. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно, увечері ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +21 вдень та +12 вночі. У Львові +18 вдень та +10 вночі. У Харкові +26 вдень та +9 вночі. В Одесі +21 вдень та +15 вночі.