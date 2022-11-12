30 ударів ножем у шию та груди: на Житомирщині дівчина вбила свого однокласника

У Житомирській області дівчина відсидить 13 років за жорстоке вбивство однокласника.

Неповнолітня учениця однієї з гімназій Коростенського району засуджена на 13 років позбавлення волі за особливо жорстоке вбивство однокласника. Суд також присудив їй сплатити один мільйон гривень заподіяної моральної шкоди.

Про це повідомляє прокуратура Житомирської області на своєму сайті.

"Ювенальні прокурори у суді довели, що 15-річна дев’ятикласниця місцевої гімназії призначила однокласнику вечірню зустріч на околиці села у недобудованому приміщенні з метою скоєння злочину та помсти, бо дівчину обурював характер їхніх стосунків. Коли хлопець прийшов, під видом гри, зв’язала йому руки за спиною скотчем та канцелярським ножем, з особливою жорстокістю, завдала потерпілому майже 30 смертельних поранень у шию і груди. Сліди крові присипала піском, тіло перемістила до іншого місця та прикидала будівельним сміттям. Сама пішла до бабусі, де переодягнулася в інший одяг, аби приховати скоєне", - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, трагедія сталася ввечері в селі Грозине Коростенського району. Вже наступного дня неповнолітню дівчину затримали правоохоронці за підозрою у вбивстві.

Свою провину на суді обвинувачена не визнала. Після розгляду доказів скоєння злочину та результатів низки експертиз суд присяжних призначив їй покарання.

Раніше стало відомо, що 21-річний житель села Обарів Рівненського району вбив дівчину у себе вдома, а тіло викинув на подвір'я.

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