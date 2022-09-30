30 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

30 вересня 2022 року – п’ятниця. 219-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 92 дні. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

30 вересня - Всеукраїнський день бібліотек. На території сучасної України бібліотеки почали створюватися ще в IX-XI століттях за часів Русі. Тоді книги збиралися, зазвичай, в церквах, монастирях і школах. А наповненням займалися священники та князі. 1037 року князь Ярослав Мудрий відкрив першу державну бібліотеку при соборі Святої Софії. Більшість книг були релігійного змісту, але траплялися також філософські, природничі тощо. Всеукраїнський день бібліотек був створений 1998 року за часів незалежної України.

Також 30 вересня - День усиновлення. Свято було створено в листопаді 2008 року з метою акцентувати увагу населення України на важливості виховання дітей в сім'ї та розвитку усиновлення.

А ще 30 вересня - Міжнародний день перекладача. Дата була обрана не випадково - саме цього дня вшановується святий Єронім, який вважається покровителем перекладу. Саме він здійснив переклад Біблії з івриту на латинь. Подія була заснована ще 1953 року. А офіційне її визнання відбулося 1991 року за ініціативи Міжнародної Федерації перекладачів.

30 вересня - День грязелікування. Грязь почали застосовувати в косметичних і лікувальних цілях ще в XVI столітті, в епоху Відродження. Тоді лікарі часто обмащували пацієнтів лікувальною гряззю, а потім відправляли в ванну, де змивали її. Зараз грязі застосовують на лікувальних курортах та в спа-салонах.

Також 30 вересня - Міжнародний день подкастів. Свято було створене 2014 року. Подкаст - це цифровий медіа-файл, який поширюють в Інтернеті, щоб потім можна було його відтворити на комп'ютері чи мобільному гаджеті.

А ще 30 вересня - День "Врятуй коалу" (Save the Koala Day). Свято було започатковане Австралійським фондом коал (AKF) в межах кампанії "Місяць порятунку коал". Свою діяльність фонд почав 1986 року, тоді він мав назву Австралійська асоціація коал, яка була заснована двома ветеринарами. Головна мета фонду - зберегти життя диких коал.

Яке сьогодні, 30 вересня, церковне свято

30 вересня - вшанування пам’яті мучениць Віри, Надії, Любові (грецькою відповідно Пістіс, Елпіс і Агапе) та матері їхньої Софії / Фото: commons.wikimedia.org

30 вересня в церковному календарі – вшанування пам’яті мучениць Віри, Надії, Любові (грецькою відповідно Пістіс, Елпіс і Агапе) та матері їхньої Софії. Перші згадки про них датуються ще II століттям. Вдова Софія переїхала до Риму, жінка сповідувала християнство та виховувала в цьому віросповіданні дітей. Однак більша частина римлян в той час сповідувала язичництво. 137 року почалися репресії християн. Софію і її доньок затримали та відправили до суду. Сім'я не захотіла зректися віри, за що жінок піддали тортурам, а потім вбили.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 вересня

Які сьогодні іменини: Віра, Надія, Любов, Софія.

Талісманом людини, народженої 30 вересня є опал. Напівкоштовний камінь, який був відомий ще стародавнім римлянам. Здавна вважали, що опал відрізняється потужною енергетикою, а тому його використовували для проведення різноманітних ритуалів. Часто камінь батьки дарували дітям як оберіг від усього негативного.

В цей день народилися:

1835 рік — український письменник, журналіст Федір Заревич;

1841 рік — український громадсько-політичний діяч, історик, публіцист, літературознавець, фольклорист, економіст, філософ Михайло Драгоманов;

1871 рік — український скульптор-монументаліст Григорій Кузневич;

1893 рік — український письменник-драматург Дмитро Гунькевич;

1899 рік — український поет, журналіст, перекладач Андрій Панів;

1918 рік — український співак, диригент Любомир Мацюк;

1948 рік — український літературознавець, поет, вчений секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України Віктор Бурбела;

1950 рік — український джерелознавець, книгознавець, документознавець, архівознавець, історик бібліотечної справи Любов Дубровіна;

1971 рік — український громадський і політичний діяч, націоналіст Дмитро Ярош;

1977 рік— український актор, продюсер, політик Пилип Іллєнко.

Що не можна робити в цей день

Заборонено лихословити, лаятися, обговорювати інших людей за їхньою спиною.

Цього дня закоханим краще не вінчатися.

Жінки сьогодні не працюють по дому - це великий гріх.

Народні прикмети і традиції на 30 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: якщо ясно і тепло, значить в річках багато риби;

журавлі вже полетіли у вирій - 19 жовтня (на Покров) чекайте на заморозки;

похмура погода вказує на теплі дні найближчим часом;

береза жовта - зима прийде рано.

В народі 30 вересня називали Бабині іменини. Цього дня серед наших предків були популярні кілька цікавих ритуалів. Наприклад, жінки сьогодні голосили про свою жіночу долю та заливалися сльозами. Так вони захищають себе від бід. В селах були популярними сільські святці, тоді молоді люди шукали собі пару.

Погода на сьогодні, 30 вересня

Сьогодні, 30 вересня, в Києві весь день похмура погода, після обіду почнеться дрібний дощ, який повинен закінчитися до вечора. У Львові хмарно, вранці дощ, який посилиться до середини дня і буде йти до вечора. У Харкові хмарна погода, з середини дня і до вечора дощ. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві +21 вдень та +13 вночі. У Львові +16 вдень та +10 вночі. У Харкові +20 вдень та +12 вночі. В Одесі +23 вдень та +18 вночі.

Пам’ятні дати 30 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 вересня: