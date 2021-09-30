30 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Якщо журавлі полетять цього дня на південь, то на Покров вже буде мороз.
Який сьогодні день
У четвер, 30 вересня, у світі відзначають Міжнародний день перекладача. В Україні цього дня святкують Всеукраїнський день бібліотек та День усиновленних дітей, у Ботсвані - День проголошення Незалежності, у Канаді - День відновлення, в Туркменістані - День працівників органів національної безпеки, у Казахстані - День працівників органів юстиції, в Польщі - День хлопчиків.
Пам'ятні дати 30 вересня
- 1452 — У друкарні Йогана Ґутенберґа вийшла в світ перша в Європі друкована книга — Біблія.
- 1614 — Між козацькою старшиною і комісарами Речі Посполитої підписано угоду, якою обмежувалися козацькі права і реєстрове козацтво зобов'язувалося нести сторожову службу і жити лише в Запорожжі.
- 1929 — Британська служба "Бі-бі-сі" уперше провела телетрансляцію.
- 1929 — У Франкфурті-на-Майні німецький авіаконструктор Фрітц фон Опель зробив політ на планері з ракетними двигунами. За 75 секунд польоту він подолав відстань 3 км.
- 1946 — оголошено перші вироки нацистським злочинцям на Нюрнберзькому процесі.
- 1990 — на площі біля Республіканського стадіону в Києві відбувся майже 300-тисячний мітинг під гаслом "Ні — новому Союзному договору!", санкціонований президією Київської міської ради.
Церковне свято сьогодні 30 вересня
30 вересня православна церква вшановує пам'ять святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. У 2 столітті, за царювання імператора Адріана (117-138) в Римі жила благочестива вдова Софія. У неї були три дочки, Віра, Надія і Любов, що носили імена трьох головних християнських чеснот. Софія виховала дочок у любові до Бога, навчаючи не прив'язуватися до земних благ.
Дізнавшись про це, імператор спробував навернути їх в язичництво - спочатку домовленостями і подарунками, а потім погрозами. Розгніваний Адріан велів піддати дітей різним тортурам. Святу Софію не піддали тілесним мукам, але прирекли її на ще сильніші душевні муки від розлуки з закатованими дітьми. Страдниця поховала чесні останки своїх дочок і два дні не відходила від їх могили. На третій день Господь послав їй тиху кончину і прийняв її багатостраждальну душу в небесні обителі.
Постраждали вони в 137 році. Старшій, Вірі, тоді було 12 років, другій, Надії, - 10, а молодшій, Любові, - лише 9 років. Мощі святих мучениць від 777 року покояться в Ельзасі, в церкві Ешо. Початкові грецькі імена дівчат - Пістіс, Елпіс і Агапе - були перекладені, а ім'я матері - Софія (що означає "мудрість") - зберегло оригінальне звучання.
Що не можна робити цього дня
- Весілля і заручини 30 вересня не проводять — погана прикмета
- Жінкам не варто сьогодні займатися домашніми справами
- Не можна влаштовувати жодних гулянь
Прикмети на 30 вересня
На Русі цього дня святкували свої іменини багато дівчат і жінок, адже ці чотири імені були дуже популярні в народі. Тому з часом почали святкувати велике свято - Вселенські бабські іменини. З ним вітали всіх жінок. Іменини святкували зазвичай три дні, прославляючи материнську мудрість і жіночі чесноти - віру, надію і любов.
Зазвичай свято в пам'ять Віри, Надії і Любові видається ясним і теплим. Люди помічали: якщо журавлі полетять цього дня на південь, то на Покров вже буде мороз.
Якщо 30 вересня пішов дощ, то приходу весни слід чекати рано.
- Якщо ранок похмурий, то найближчим часом погода буде доброю.
- Якщо 30 вересня тепло і ясно, то саме час вирушати на рибалку, адже кльов сьогодні буде відмінним.
Іменини 30 вересня
День ангела (іменини) сьогодні, 30 вересня, святкують: Віра, Дмитро, Іван, Ілля, Ірина, Любов, Мирон, Надія, Павло, Роман, Софія.
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