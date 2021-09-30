30 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Якщо журавлі полетять цього дня на південь, то на Покров вже буде мороз.

Який сьогодні день

У четвер, 30 вересня, у світі відзначають Міжнародний день перекладача. В Україні цього дня святкують Всеукраїнський день бібліотек та День усиновленних дітей, у Ботсвані - День проголошення Незалежності, у Канаді - День відновлення, в Туркменістані - День працівників органів національної безпеки, у Казахстані - День працівників органів юстиції, в Польщі - День хлопчиків.

Пам'ятні дати 30 вересня

1452 — У друкарні Йогана Ґутенберґа вийшла в світ перша в Європі друкована книга — Біблія.

1614 — Між козацькою старшиною і комісарами Речі Посполитої підписано угоду, якою обмежувалися козацькі права і реєстрове козацтво зобов'язувалося нести сторожову службу і жити лише в Запорожжі.

1929 — Британська служба "Бі-бі-сі" уперше провела телетрансляцію.

1929 — У Франкфурті-на-Майні німецький авіаконструктор Фрітц фон Опель зробив політ на планері з ракетними двигунами. За 75 секунд польоту він подолав відстань 3 км.

1946 — оголошено перші вироки нацистським злочинцям на Нюрнберзькому процесі.

1990 — на площі біля Республіканського стадіону в Києві відбувся майже 300-тисячний мітинг під гаслом "Ні — новому Союзному договору!", санкціонований президією Київської міської ради.

Церковне свято сьогодні 30 вересня

30 вересня православна церква вшановує пам'ять святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. У 2 столітті, за царювання імператора Адріана (117-138) в Римі жила благочестива вдова Софія. У неї були три дочки, Віра, Надія і Любов, що носили імена трьох головних християнських чеснот. Софія виховала дочок у любові до Бога, навчаючи не прив'язуватися до земних благ.

Дізнавшись про це, імператор спробував навернути їх в язичництво - спочатку домовленостями і подарунками, а потім погрозами. Розгніваний Адріан велів піддати дітей різним тортурам. Святу Софію не піддали тілесним мукам, але прирекли її на ще сильніші душевні муки від розлуки з закатованими дітьми. Страдниця поховала чесні останки своїх дочок і два дні не відходила від їх могили. На третій день Господь послав їй тиху кончину і прийняв її багатостраждальну душу в небесні обителі.

Постраждали вони в 137 році. Старшій, Вірі, тоді було 12 років, другій, Надії, - 10, а молодшій, Любові, - лише 9 років. Мощі святих мучениць від 777 року покояться в Ельзасі, в церкві Ешо. Початкові грецькі імена дівчат - Пістіс, Елпіс і Агапе - були перекладені, а ім'я матері - Софія (що означає "мудрість") - зберегло оригінальне звучання.

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Що не можна робити цього дня​​​

Весілля і заручини 30 вересня не проводять — погана прикмета

Жінкам не варто сьогодні займатися домашніми справами

Не можна влаштовувати жодних гулянь

Прикмети на 30 вересня

На Русі цього дня святкували свої іменини багато дівчат і жінок, адже ці чотири імені були дуже популярні в народі. Тому з часом почали святкувати велике свято - Вселенські бабські іменини. З ним вітали всіх жінок. Іменини святкували зазвичай три дні, прославляючи материнську мудрість і жіночі чесноти - віру, надію і любов.

Зазвичай свято в пам'ять Віри, Надії і Любові видається ясним і теплим. Люди помічали: якщо журавлі полетять цього дня на південь, то на Покров вже буде мороз.

pixabay.com

Якщо 30 вересня пішов дощ, то приходу весни слід чекати рано.

Якщо ранок похмурий, то найближчим часом погода буде доброю.

Якщо 30 вересня тепло і ясно, то саме час вирушати на рибалку, адже кльов сьогодні буде відмінним.

Іменини 30 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 30 вересня, святкують: Віра, Дмитро, Іван, Ілля, Ірина, Любов, Мирон, Надія, Павло, Роман, Софія.

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