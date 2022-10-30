30 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

30 жовтня 2022 року – неділя. 249-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 62 дня. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

30 жовтня - Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів. Започаткували в США 1990 року. До 2001 року свято мало національний характер, а потім поширилося в інші країни. Робота ортопедичних медбратів та медсестер дуже важлива та потребує володіння спеціальними навичками і знанням. Від того, наскільки грамотними будуть їхні дії, залежить швидкість одужання пацієнта.

Також 30 жовтня - День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Україні. Саме цього дня 1993 року вийшов указ президента про створення в Україні спеціального підрозділа. Він займається виявленням та ліквідацією злочинних угруповань і окремих осіб, проводить масштабну роботу з профілактики наркозалежності.

А ще 30 жовтня - День автомобіліста і дорожника. День затвердив своїм указом президент України Леонід Кравчук 1993 року. Це офіційне професійне свято.

Яке сьогодні, 30 жовтня, церковне свято

30 жовтня - день пам'яті пророка Осії / Фото: commons.wikimedia.org

30 жовтня в церковному календарі – день пам'яті пророка Осії. Він був старозавітнім пророком Ізраїлю. Жив за ізраїльського царя Єровоама II, між 784 та 744 роками до нашої ери. Боровся з пороками народу та ніс слово Боже людству.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 жовтня

Які сьогодні іменини: Анатолій, Йосип, Сергій, Андрій, Леонтій, Олександр, Юліан, Кузьма, Антон.

Талісманом людини, народженої 30 жовтня є бірюза. З цим каменем пов'язано чимало історій та легенд. Ще древні єгиптяни та греки носили прикраси з бірюзою. Здавна вірили, що цей камінь допомагає нормалізувати сон, покращити настрій.

В цей день народилися:

1825 рік — український художник і педагог Дмитро Безперчий;

1855 рік — прозаїк, драматург, перекладач, театральний діяч Петро Гнідич;

1882 рік — український художник, маляр-монументаліст Михайло Бойчук;

1911 рік — український скульптор і графік Григорій Крук;

1949 рік — український поет, драматург і перекладач Олег Лишега.

Що не можна робити в цей день

Не рекомендується митися.

Не варто починати нових справ.

Краще не починати читати нову книгу.

Народні прикмети і традиції на 30 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: сіре небо на дощ;

місяць яскравий, погода буде теплою та сонячною;

іній зранку - сніг рано випаде;

кішка спить цілий день - чекайте на потепління.

В народі 30 жовтня називали Осій Колесник. Наші предки пророка Осія вважали покровителем возів. В північних регіонах вже діставали сани. А вози змащували і лагодили, щоб захистити від морозів до весни.

Погода на сьогодні, 30 жовтня

Сьогодні, 30 жовтня, в Києві хмарна погода, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, дрібний дощ йтиме з середини дня до вечора. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві +16 вдень та +12 вночі. У Львові +18 вдень та +13 вночі. У Харкові +12 вдень та +7 вночі. В Одесі +19 вдень та +10 вночі.

Пам’ятні дати 30 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 30 жовтня: