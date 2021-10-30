30 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

30 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Якщо до цього часу на каштанах ще залишилось листя, то варто очікувати на потепління.

Який сьогодні день

У суботу, 30 жовтня, в світі відзначають Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів.

В Індонезії цього дня святкують День індонезійських банкнот, у Словаччині - річницю Декларації словацької нації, в Україні - День працівників підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків та День тренера.

Пам'ятні дати 30 жовтня

1888 — Лауд Джон запатентував кулькову ручку.

1918 — капітуляція Османської Імперії в 1-й світовій війні.

1941 — розпочалась блокада Севастополя із суші під час 2-ї світової війни. Після 250 днів оборони в липні 1942 року Севастополь капітулював.

1943 — На Московській конференції підписано угоду про створення ООН.

1961 — СРСР здійснив найпотужніший в історії вибух водневої бомби.

Церковне свято сьогодні 30 жовтня

30 жовтня вшановується пам’ять пророка Осії, який жив в Ізраїльському царстві за часів, які передували загибелі цієї держави.

Осія боровся з ідолопоклонством і намагався зробити все, щоб звернути євреїв до Бога. Говорили про те, що дружина Осії була розпусницею і зраджувала йому, а згодом і зовсім пішла до іншого чоловіка. Саме після цього Осія зі ще більшим запалом став закликати ізраїльтян до віри в Христа.

Потрібно сказати, що саме Осія є одним з 12 менших пророків і виступав зі своїми пророцтвами за 8 століть до Різдва Христового. Також саме Осія першим став записувати пророцтва, подавши приклад іншим людям. Багато передбачень Осії здійснилися.

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Що не можна робити цього дня​​​

Не можна лінуватись та відмовляти тим, хто чогось потребує

Не можна лаятися та сваритись з оточенням

Не можна зловживати спиртним і шкідливою їжею

Не можна займатись городом та важкою фізичною працею

Прикмети на 30 жовтня

Осію називали Колесником, оскільки в цей день потрібно було приділяти найпильнішу увагу колесам. Так, 30 жовтня треба було ставити вози в сараї, попередньо перевіривши, наскільки вони справні. Колеса в будь-якому випадку знімали з осей до самої весни. Одночасно 30 жовтня витягали сани, чекаючи, що незабаром встановиться санний шлях.

Цього дня прості люди не запрягали коней, а давали їм відпочити. Перед тим, як прибрати колеса від возів на зиму, вони починали оглядати їх і за потреби лагодили.

pixabay.com

Якщо вранці сильний туман, то день буде сонячним;

Якщо на каштанах ще залишилось листя, то варто очікувати на потепління;

Якщо у лісі багато грибів, то скоро буде тепло.

Іменини 30 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні, 30 жовтня, святкують: Анатолій, Андрій, Антон, Йосип, Кузьма, Леонтій, Олександр, Сергій, Юліан.

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