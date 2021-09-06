300 кримінальних проваджень: активісти з Дніпра поскаржилися у столиці на місцеву владу

300 кримінальних проваджень: активісти з Дніпра поскаржилися у столиці на місцеву владу

Президенту України та Генеральному прокурору передали петицію з проханням допомогти побороти корупцію в місті.

У понеділок, 6 вересня, громадські активісти із Дніпра приїхали до столиці України, щоб передати президенту України та Генеральному прокурору звернення з проханням допомогти побороти корупцію у їхньому рідному місті. Під цією петицією поставили підписи 50 тисяч громадян.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Мешканці Дніпра скаржаться, що посадовці міськради розкрадають бюджетні кошти, завищуючи суми тендерів на роботах з благоустрою. Люди також незадоволені постійними підвищеннями вартості комунальних тарифів і проїзду у громадському транспорті. Кажуть, проти урядників розпочато три сотні кримінальних проваджень, але розслідування просуваються дуже кволо.

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“Чого ми чекаємо? Щоб за понад 300 кримінальних проваджень, які відкриті проти чиновників міськради, були нарешті уже вироки, були реально покарані люди, які грабують місто Дніпро”, - говорять активісти.

Якщо до їхніх скарг не дослухаються, дніпряни готові виходити на масові акції протесту.

ТСН направила запит у міськраду та безпосередньо меру Дніпра Борису Філатову з проханням прокоментувати ситуацію, що склалася у місті. Але на момент виходу сюжету - відповіді не отримала.

Новини України: до Зеленського звернулися дніпряни з проханням побороти корупцію в їхньому місті

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