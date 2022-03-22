300 окупантів пішли з поля бою на Сумщині, а ЗСУ збила 9 ворожих повітряних цілей: ранкове зведення від Генштабу станом на 22 березня

300 окупантів пішли з поля бою на Сумщині, а ЗСУ збила 9 ворожих повітряних цілей: ранкове зведення від Генштабу станом на 22 березня

Збройні Сили України та інші складові Сил оборони продовжували завдавати удари по угрупованнях військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі та досягли успіху на окремих напрямках.

Україна вже 27 добу бореться з російськими окупантами.

У Генштабі розповіли, як пройшла остання доба протистояння.

Суттєвих змін в положені та характері дій сил оборони протягом останньої доби не відзначено. Проте, Збройні Сили України та інші складові Сил оборони продовжували завдавати удари по угрупованнях військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі та досягли успіху на окремих напрямках.

ППС ЗСУ та ППО Сухопутних військ за попередню добу збили 9 повітряних цілей ворога: 1 літак, 6 БПЛА та 2 вертольоти, кількість збитих ракет уточнюється.

Авіація Повітряних Сил завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки та живої сили противника, вела повітряні бої і здійснювала перехоплення повітряних цілей. Відзначено більш активні дії авіації ворога за останню добу.

Окупанти мають проблеми із забезпеченням своїх військ, більшість мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічна ситуація з пальним.

Російські загарбники і далі намагаються залучити до війни війська Білорусі.

"В Охтирському районі Сумської області, зафіксовано факти непокори російських військовослужбовців. Близько 300 окупантів відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій, та, на 70 одиницях техніки, залишили район проведення операції. На території так званої "ЛНР" противник продовжує проводити мобілізацію громадян. Значна частина жителів не підтримує політику окупантів, не має бажання брати до рук зброю та переховується від представників окупаційної влади", - повідомляють у Генштабі.

Бльшість з "мобілізованих" ніколи не служили в армії. Ті, хто має російські паспорти - підписують контракти, хто має лише паспорт псевдореспубліки – оформлюється як доброволець.

На Донецькому та Луганському напрямках противник продовжує спроби просунутись та закріпитись, але успіху не має. Українські захисники відбили 13 атак ворога та знищили 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі. Підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб.

Крім того, оборонці Маріуполя знищили патрульний катер “Раптор” та комплекс радіоелектронної боротьби “Леєр-3”.

Нагадаємо, що у Краматорську Донецької області російські окупанти вкотре використали заборонені фосфорні боєприпаси. Про це у Facebook розповів перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.