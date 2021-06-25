300 сайтів, 100 комп’ютерів та гроші: в Одеській області затримали розповсюджувачів порнографії

Зловмисникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі.
В Одеській області троє жителів Чорноморська та двоє одеситів віком від 39-ти до 45-ти років створили більше 300 сайтів. На сайти вони завантажували відео та фото порнографічного характеру, в тому числі за участю дітей.
Як повідомляє пресслужба поліції Одеської області, фігуранти створили 300 порносайтів, через які незаконно розповсюджували матеріали сексуального характеру, а також рекламували на них казино та шахрайські веб-ресурси.
Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 100 комп’ютерів та мобільних телефонів, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, чорнові записи, що свідчать про протиправну діяльність чоловіків, та грошові кошти.
Наразі зловмисникам повідомлено про підозру у розповсюдженні порнографії.
Тепер їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Одесі викрили 24-річного чоловіка, який розбещував неповнолітню дівчину. Хлопець відсилав у месенджери 14-річній дівчинці зображення й відеозаписи порнографічного характеру, вів відверті розмови з нею на сексуальні теми.