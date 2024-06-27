300 тисяч євро за перетин кордону: понад 20 ухилянтів планували незаконно потрапити до Молдови (фото, відео)

Понад 20 ухилянтів планували незаконно потрапити до Молдови, усі разом вони сплатили організаторам незаконного переправлення 300 тисяч євро.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України та оприлюднила відповідні фото та відео.

"Чергові антирекорди встановлюють організатори "переправ" – тепер за незаконне переведення через кордон вони вимагають з українців по 12-ть тисяч євро. Й переправляти намагаються одразу великими групами: цього разу ділки зібрали на Одещині аж 24 чоловіків. Утім, виконати свої обіцянки злодії виявились неспроможними, адже "туристи" потрапили в поле зору прикордонників", – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

300 000€ за перетин кордону: понад двадцять порушників планували незаконно потрапити до Молдови Чергові антирекорди встановлюють організатори «переправ» – тепер за незаконне переведення через кордон вони вимагають з українців по 12-ть тисяч євро. Й переправляти намагаються одразу великими групами: цього разу ділки зібрали на Одещині аж 24 чоловіків. Утім, виконати свої обіцянки злодії виявились неспроможними, адже «туристи» потрапили в поле зору прикордонників. Відносно затриманих складено адмінпротоколи, а от анонімних організаторів розшукують. Опубліковано Державна прикордонна служба України Четвер, 27 червня 2024 р.

Стосовно затриманих складено адмінпротоколи, а от анонімних організаторів розшукують.

Стосовно 24 затриманих складено адмінпротоколи / Фото: Держприкордонслужба України

Раніше ТСН.ua писав, хто з військовозобов'язаних втратить право на відстрочку від мобілізації цього літа.

Аж 41 ухилянт у кузові замість зерна! "Улов" на кордоні!

Читайте провідні новини дня: