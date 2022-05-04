300 "вмотивованих" вояків і зіпсовані боєприпаси: Росія створює видимість загрози з Придністров'ї, щоб відволікати ЗСУ

300 "вмотивованих" вояків і зіпсовані боєприпаси: Росія створює видимість загрози з Придністров'ї, щоб відволікати ЗСУ

Росіяни нагнітають ситуацію в Придністров'ї, щоб використовувати її як психологічну атаку проти України.

Через відсутність помітних успіхів у так званій “спеціальній операції” окупаційне командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордон, щоб розпорошити і відволікати сили української армії.

Про це повідомляють у ГУР Міноборони.

"За оцінками експертів, кількість реально боєздатного та вмотивованого особового складу підрозділу Оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова (ОГРВ ПРРМ) не перевищує 300 осіб, завданням яких є охорона складів боєприпасів у с. Ковбасна. Більше половини усіх боєприпасів, що перебувають на зберіганні, вичерпали свій термін придатності та не підлягають транспортуванню. Лише 7-8 тис. тонн є справними та можуть бути використані", - повідомляють українські розвідники.

Також у ГУР Міноборони зауважують, що близько двох третин усієї бойової техніки на території Придністров’я є повністю, або частково є не боєздатною, а також не має матеріальних засобів та виробничих потужностей для її ремонту та відновлення.

"Потенційно, Придністров’я може бути використано як плацдарм для налагодження ліній постачання і забезпечення розгортання російського угруповання на території Республіки Молдова, але це стане можливим лише у разі створення сухопутного коридору з росією через територію південних областей України", - говорять у ГУР Міноборони.

Нагадаємо, що російські окупанти готують в Маріуполі "парад" на 9 травня. Через це в місті проводиться термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів.

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