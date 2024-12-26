3000 доларів за ухилення від мобілізації: у Запоріжжі поліція затримала посередника "схеми"

Діячу загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

В Запоріжжі затримали посередника в "схемі" встановлення фіктивної інвалідності військовозобов’язаним.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

За інформацією правоохоронців, запоріжець погодився за гроші шукати чоловіків, які хочуть уникнути мобілізації. На початку грудня він знайшов "клієнта" і пообіцяв допомогти пройти медкомісію, щоб отримати довідку про непридатність до служби.

"20 грудня фігуранта затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання обумовленої частини неправомірної вигоди у сумі 3000 доларів", – йдеться в повідомленні.

Поліція вилучила в фігуранта 12 200 доларів, 9400 євро, більше 450 000 гривень, мобільні телефони, ноутбуки, чорнові записи, медичну документацію й інші речові докази під час обшуку.

Також правоохоронці продовжують заходи щодо встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у соцмережах з'явилися оголошення від ухилянтів, які шукають самотніх вагітних жінок для уникнення мобілізації.

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